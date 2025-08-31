„Заедно към върха: младите ни баскетболистки написаха история“ (ВИДЕО)

С любов към България и увереност в собствените си способности. Така младата треньорка Лилия Георгиева изведе националния отбор по баскетбол за девойки до 16 години до сребърните медали на европейското първенство Дивизия Б. В битката за трофея баскетболистките отстъпиха на колоса Литва след 60:77, но спечелиха промоция за Дивизия А на първенството на Стария континент. Отличието е първо за страната ни от 2012 г. насам и второ в Дивизия Б.

Кръвта вода не става

Най-резултатна на финала стана Катрина Бозова, дъщеря на бившия национал Йордан Бозов, с 20 точки и 6 асистенции. Тя оглави и класацията по асистенции на шампионата със средно 6.6 на мач. Габриела Коцева добави 17 и 6 борби, а Деяна Станиславова 13 и 7 борби. Станиславова беше избрана в идеалната петица на Евро 2025.

Лилия Георгиева започва работа с момичетата през 2022 г. Участват в редица международни състезания, а треньорката е категорична, че успехите са били въпрос на време и много отдаденост.

„Първото нещо, което исках да направя с тези момичета, е да изградя дух, отбор, борбеност и всичко, което ги кара да бъдат заедно на терена“, споделя пред bTV Георгиева.

Дух, отбор, борба!

„Постоянно им повтарям, че преди всичко трябва да бъдат хора и да се уважават. Помогнахме много за самочувствието и увереността на тези момичета да излязат на европейското първенство и да се бият като равен с равен.“

Деяна Станиславова ще продължи своето професионално развитие в Италия. Там 16-годишната баскетболистка ще тренира и учи далеч от семейството си.

Казва, че баскетболът е всичко за нея. Не усеща тежест от липсата на свободно време. Научила е, че трябват много усилия и тежка работа, но един ден всичко това се отплаща.

