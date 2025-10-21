bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Апоел Тел Авив напуска България

Само още 4 мача от Евролигата ще се играят у нас

Апоел Тел Авив напуска България

Мачовете на израелския Апоел Тел Авив в България са преброени. Престоят на израелския тим у нас ще приключи официално от 1 декември. Това потвърдиха от клуба във Фейсбук.

"Приветстваме важното решение мачовете от Евролигата да се върнат в Израел. Огромно благодаря на ръководството на Евролигата, участващите отбори и всички, които са допринесли за осъществяването на този важна стъпка към връщане на нормалността."

Треньорът на Апоел Тел Авив: Благодаря на България, че ни прие (ВИДЕО)

"Наистина е трогателно да знаем, че нашите фенове ще могат да се насладят на баскетбол от Евролигата отблизо, точно там, където му е мястото", се казва в официалното изявление на собственика на Апоел Тел Авив Офер Янай.

Монако, Партизан, Баскония и Реал Мадрид

Това означава, че Апоел Тел Авив ще има само още четири домакинства от Евролигата в България. На 23 октомври (четвъртък) в Арена 8888 тимът на Димитрис Итудис ще приеме Монако. Шест дни по-късно (б.а. - на 29 октомври) Апоел ще посрещне Партизан на легендата Желко Обрадович.

На 11 ноември селекцията от Тел Авив ще спори с Баскония. На 25 ноември Апоел ще се сблъска с испанския гранд Реал Мадрид в Арена Ботевград.

Апоел избра да домакинства в България мачовете си от Евролигата, в която дебютира през този сезон. През миналия селекцията от Тел Авив се изявяваше в Самоков по време на срещите си от турнира Еврокъп заради военните действия, в които страната участваше.

София баскетбол евролига ботевград апоел тел авив

