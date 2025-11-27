България удари Армения в квалификациите за Евробаскет 2029 (ВИДЕО)

Успешно начало за мъжкия национален отбор в квалификациите за Евробаскет 2029! "Лъвовете" победиха Армения с 98:88 в Ботевград.

Двубоят беше повторен дебют за Любомир Минчев начело на "лъвовете". Той води тима и в периода 2016-2019 г.

Най-резултатен за успеха на България беше Александър Стоименов, който след силно второ полувреме, реализира 21 точки, от които 3 тройки. Йордан Минчев оформи "дабъл-дабъл" от 16 точки и 11 борби, като добави и 4 асистенции. Борислав Младенов се включи с 14 точки, Иван Алипиев отбеляза 13.

За състава на Армения Андре Спайт завърши с 37 точки, 8 борби и 3 асистенции.

Тази вечер България беше без голямата си звезда - Александър Везенков. В списъка на Минчев не попадна и Коди Милър-Макинтайър. Късно снощи Везенков надстреля Макинтайър, но Олимпиакос отстъпи на Цървена звезда в Евролигата.

Днес завръщане в отбора направи друг натурализиран американец - Дий Бост, който не бе играл за България от Евробаскет 2022. Срещу Армения той се отчете с 11 точки, 6 борби и 9 асистенции.

Следващият мач на баскетнационалите в пресявките е гостуване на Норвегия на 27 февруари. Предстоят още визита на арменците на 2 март и домакинство на норвежците на 5 юли.

Двубоят

Националите започнаха силно и поеха водачеството от самото начало на срещата, за да дръпнат с 9 точки в средата на първа част при 17:8, фиксирани с кош на Йордан Минчев. Последва добра серия на гостите, които се доближиха до 17:13, а след 10 минути игра авансът на българите беше 25:21.

Тимът на Армения изравни при 25:25 на старта на втория период, а малко по-късно поведе с 29:27. След няколко равенства, точни попадения на Александър Стоименов и Емил Стоилов за България донесоха преднина от 38:34 четири минути преди почивката. Впоследствие тройка на Стоименов направи резултата 44:39, а три поредни успешни атаки, завършени от Иван Алипиев, Димитър Димитров и Стоилов оформиха аванс от 10 точки в края на първото полувреме – 51:41.

На този етап Йордан Минчев и Иван Алипиев бяха най-резултатни, със съответно 12 и 11 точки, а Минчев имаше и 7 борби.

Българските баскетболисти за втори път в мача вдигнаха разликата до 12 точки в началото на второто полувреме при 56:44. Гостите отговориха със серия от 7:0, намалявайки изоставането си до 5 при 51:56. Павлин Иванова и Димитър Димитров се погрижиха да увеличат преднината на отбора на България, а Дий Бост и Борислав Младенов с две поредни тройки направиха резултата 66:53 в средата на третата част.

Националите поддържаха аванс около 10 точки до края на периода, за да водят със 78:67 преди заключителните 10 минути.

В оставащото време домакините контролираха двубоя, а най-голямата разлика достигна 16 точки. Българите имаха превъзходство в борбата под коша (43-39), както и при асистенциите (18-8).

