Гордост! Деси Ангелова спечели четвърта Купа на Франция (ВИДЕО)

Българска радост отвъд граница! Една от най-добрите ни баскетболистки от близкото минало и настоящ треньор - Десислава Ангелова, триумфира за четвърти път с Купата на Франция, където работи и живее повече от две десетилетия.

18-годишните девойки на Шарлевий, водени от носителката на 7 шампионски титли у нас като плеймейкър на славния тим на Левски Спартак, победиха Анже във финала на турнира с 68:47 в митичната зала "Берси" в Париж.

Част от успеха бе и Катрина Бозова - дъщеря на бившия национал Йордан Бозов, за която трофеят е първи.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

"Този сезон показахме, че сме най-добре подготвени. Видях в очите на момичетата в загрявката, че този финал е наш. Такава им беше настройката. Затова бях много спокойна.", каза Десислава Ангелова за официалния сайт на френската федерация.

Най-интересното от финала

Триумфът е исторически за клуба - първи в тази възрастова група. Той идва 3 години след болезнената загуба от АСВЕЛ във финала.

През 2022 г. Ангелова се превърна в първата, спечелила Купата на Франция в три поредни години с един и същи отбор. Тя изведе Мондевил до златните медали. От 1985 г. до онзи момент нито един отбор във френския баскетбол не бе триумфирал с Купата на страната в три последователни години.