"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV

Баскетболистката Стефани Костович официално получи българския си паспорт и пред bTV разказа за дългия път до националния отбор, мотивацията си и плана за своя дебют през март.



Родена на 9 октомври 1995 г. в Милуоки, Уисконсин, тя призна, че решението да приеме българско гражданство е дошло напълно естествено още в мига, когато е било предложено. Още в първия момент беше лесно решение да играя за България, каза тя в ексклузивно интервю за нашата медия.

Как се стига до България?

Всичко започва в германския клуб Келтърн, където играе заедно с националката Гергана Иванова под ръководството на Матеа Тавич. Играта ни вървеше, имахме химия, а тогава българският щаб търсеше още една натурализирана баскетболистка. Именно тогава идва предложението.

Процедурата обаче се оказва дълга. Чаках повече от две години. Не беше бързо, но ето случи се, заяви тя.

Първи срещи с отбора

Преди да пристигне на лагер през юли, Стефани познава само Гери и Тавич. В Русе обаче получава първите си впечатления от състава. Момичетата ме накараха да се чувствам като у дома. Усеща се като семейство, подчерта баскетболистката. Тя вече е говорила и с другата натурализирана американка Кайла Хилсман. Играли сме една срещу друга в Мексико. Сега сме в един отбор и това е вълнуващо, добави Стефани.

Готовност за Евробаскет

Най-голямата цел пред отбора е класиране на Евробаскет 2027. Вълнувам се от абсолютно всичко. Искам да помогна да стигнем до европейското, каза тя.



Стефани е наблюдавала и последните мачове на България. Според нея тимът е набрал скорост и играе чудесно, а за нея това е идеален момент да се присъединя и да допринеса.





След среща със селекционерката Таня Гатева двете са обсъдили ролята в отбора. Колективът е много силен. Искам да съм част от това, отбеляза американката.

Учи български, обича преходите и пътуването

Стефани разказа, че активно се опитва да научи български. Слушам подкаст, старая се. "Добро утро" и "Айде" вече ги казвам уверено, пошегува се тя. Сега се опитва да научи и националния химн.



Извън баскетбола признава, че обича да плете, да вдига тежести, да ходи на преходи и... котката си. България е 30-ата държава, която посещава. Самият факт, че ще представям България, е уникална възможност. Много американци никога не излизат от страната. Това е изживяване само по себе си, каза още тя.

Кога ще дебютира?

Стефани пристига в България само за да получи паспорта си, след което се връща в Букурещ, където играе за Рапид. Очаква се да се присъедини отново към националния състав през март.





Тогава ще бъде и нейният официален дебют. Готова съм да се бия редом с момичетата и за тях, и за България, заяви Стефани.

