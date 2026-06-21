Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Историята продължава, кралят се завърна! Желко Обрадович се завръща начело на Панатинайкос, взима 12 милиона за 3 години Снимка: Instagram

Един от най-големите баскетболни клубове в Европа, Панатинайкос, потвърди, че Желко Обрадович отново ще бъде треньор на отбора.

Сръбският стратег подписа тригодишен договор с "детелините", а клубът публикува негова снимка заедно със собственика на клуба Димитрис Янакопулос, който в понеделник (22 юни) празнува рожден ден.

„Панатинайкос потвърждава, че Желко Обрадович се завръща в клуба, той е подписал тригодишен договор“, се казва в изявлението на гръцкия клуб.

Обрадович беше треньор на Панатинайкос от 1999 до 2012 г., с този клуб спечели Евролигата пет пъти.

"Историята продължава, кралят се завърна", написа самият Янакупополус в Instagram.

Появиха се и финансовите подробности за това историческо сътрудничество, според които легендарният треньор ще прибере общо 12 милиона евро по време на тригодишния договор.

„Най-големият договор на всички времена за най-великия треньор на всички времена. Панатинайкос и Желко Обрадович са се споразумели за тригодишно сътрудничество на стойност 12 милиона евро. И не само това, собственикът Димитрис Янакопулос ще увеличи бюджета на отбора с допълнителни 10 милиона евро. Посланието е ясно, Панатинайкос ще атакува трона на Европа“, пише Йоргос Закаса, журналист в SDNA.