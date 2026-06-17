Баскетбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Баскетболистите в Евролигата избраха Саша Везенков за MVP Българската звезда на Олимпиакос заслужи признанието на колегите си за втори път Снимка: БГНЕС

Поредно огромно признание за Александър Везенков след страхотния сезон, в който спечели Евролигата и титлата на Гърция. Лидерът на Олимпиакос заслужи приза за MVP на Асоциацията на играчите в Евролигата.

Българският национал получи 34% от вота на своите колеги. И спечели престижната награда за втори път след сезон 2022/2023.

206-сантичетровият Везенков беше с основен принос за първия трофей на Олимпиакос в Евролигата от 2013 година насам. Отличието е четвърто в историята на клуба.

Саша беше над всички в редовния сезон на турнира, като стана MVP и реализатор №1. Роденият в Никозия играч стана вторият, който печели и двете индивидуални награди след Антъни Паркър.

Освен това Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година се пребори за място в Идеалната петица на сезона в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Везенков финишира със средни показатели от 19.0 точки, 6.4 борби и 1.3 асистенции за 39 мача в надпреварата.