Да се прибереш с такси след тренировка с Пини Гершон (ВИДЕО)

Една история обикаля със силата на легенда и набира скорост малко повече от седмица след първия национален камп за развитие на подрастващите в родния баскетбол, който ръководството на федерацията организира по програмата, съвместно с Пини Гершон.

И тази история е напълно автентична, като потвърждението за нея идва от самия Пини Гершон. Темпото на тренировките му в Ботевград, на които подлага двайсетте момчета до 18-годишна възраст от юношеския национален отбор е убийствено. Никой обаче не смее да се оплаче, камо ли да спре, за да ти поеме глътка въздух.

След едно от последните занимания от кампа, което се провежда в зала „Георги Христов“, част от играчите вече са толкова изтощени, че нямат сила да се приберат на собствен ход в хотела, въпреки че е на пешеходно разстояние. И търсят изход и спасение, а спасението идва бързо:

SOS, може ли такси?

Младото поколение у нас е креатично и иновативно. Младоците се сещат, че вместо да викат неволята, просто си викат…. Такси. И се прибират убити от тренировката в хотела. Е, има и такива, които избират да стискат зъби и да вървят пеш от залата обратно към бленуваната вечеря, но… вероятно са малцинство.

„Да, така беше. Тръгнаха си с такси, защото бяха много уморени. Истината е обаче, че аз съм безкрайно горд с начина, по който всяко едно от тези момчета тренира и се раздаде в тези два дни от кампа. Нямам търпение да ги видя пак“, коментира Пини Гершон, който въведе и строга дисциплина по време на лагера.

По разпореждане на легендарния треньор, по време на закуска, обяд и вечеря, на играчите им е било забранено да ползват мобилните си телефони, освен при много спешен случай, свързан с тяхното семейство.

Забрана на телефоните

„И това е така. Поговорихме си и им обясних, че това с телефоните, е въпрос на уважение. Те трябва да уважават съотборниците си, треньорите си, федерацията и въобще, баскетболната игра. Ние имаме привилегията да сме в спорт, където обноските са изключително важни и спорт, който калява мъже“, признава Гершон, който прекара два дни заедно с избраните от федерацията таланти в Ботевград. Пини Гершон не се ограничи само до тренировките в залата, а разговаря на дълго с момчетата по време на техните обеди и вечери.

"Те трябва да знаят, че когато тренират, тренират с цялото си сърце и с цялата си същност. Когато си почиват, важи същото. Те трябва да знаят, че няма никакъв смисъл от техните усилия, ако не умеят да се грижат за себе си и за своето възстановяване. Това означава, че трябва да спят качествено. И това означава отново, че в един момент от вечерта трябва да оставят телефоните настрана", категоричен е Гершон, който се завърна у нас след повече от десетилетие отсъствие и време, в което се посвети на развитието на израелския баскетбол при подрастващите.

Вечерен час

Макар и неофициално, в юношеския национален отбор по време на кампа на Пини Гершон е бил въведен и вечерен час. Това означава час, в който играчите трябва да оставят настрана мобилните си телефони, да ги включат на тих режим и да излязат от социалните мрежи, където обикновено живее сегашното поколение тийнейджъри. Разговорът е проведен от легендарния специалист в присъствието на треньорите.

В Ботевград, 18-годишните проведоха четири тренировки. В петък и в събота сутринта: съответно от 10:00 часа и от 9:00 часа, а следобед - от 17:30 часа. Средната продължителност на една тренировка с израелеца и младоците е над два часа, като нито за секунда той не си е позволил да подвие крак и да седне. През цялото време е бил заедно с отбора на паркета, мотивирайки на прага на възможностите момчетата да тренират възможно с най-високо темпо.

Всеки момент, ръководството на Българска федерация баскетбол ще обяви и следващия национален камп, съвместно с Пини Гершон. Той ще бъде с талантите от цялата страна до 16-годишна възраст.