bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Да се прибереш с такси след тренировка с Пини Гершон (ВИДЕО)

Забрана на телефоните по време на закуска, обяд и вечеря - част от законите на Пини Гершон в националния

Една история обикаля със силата на легенда и набира скорост малко повече от седмица след първия национален камп за развитие на подрастващите в родния баскетбол, който ръководството на федерацията организира по програмата, съвместно с Пини Гершон.

И тази история е напълно автентична, като потвърждението за нея идва от самия Пини Гершон. Темпото на тренировките му в Ботевград, на които подлага двайсетте момчета до 18-годишна възраст от юношеския национален отбор е убийствено. Никой обаче не смее да се оплаче, камо ли да спре, за да ти поеме глътка въздух.

Снимка: Евгений Милов

След едно от последните занимания от кампа, което се провежда в зала „Георги Христов“, част от играчите вече са толкова изтощени, че нямат сила да се приберат на собствен ход в хотела, въпреки че е на пешеходно разстояние. И търсят изход и спасение, а спасението идва бързо:

SOS, може ли такси?

Младото поколение у нас е креатично и иновативно. Младоците се сещат, че вместо да викат неволята, просто си викат…. Такси. И се прибират убити от тренировката в хотела. Е, има и такива, които избират да стискат зъби и да вървят пеш от залата обратно към бленуваната вечеря, но… вероятно са малцинство.

Георги Глушков: Пини Гершон избра България напук на други държави

„Да, така беше. Тръгнаха си с такси, защото бяха много уморени. Истината е обаче, че аз съм безкрайно горд с начина, по който всяко едно от тези момчета тренира и се раздаде в тези два дни от кампа. Нямам търпение да ги видя пак“, коментира Пини Гершон, който въведе и строга дисциплина по време на лагера.

Снимка: Евгений Милов

По разпореждане на легендарния треньор, по време на закуска, обяд и вечеря, на играчите им е било забранено да ползват мобилните си телефони, освен при много спешен случай, свързан с тяхното семейство.

Забрана на телефоните

„И това е така. Поговорихме си и им обясних, че това с телефоните, е въпрос на уважение. Те трябва да уважават съотборниците си, треньорите си, федерацията и въобще, баскетболната игра. Ние имаме привилегията да сме в спорт, където обноските са изключително важни и спорт, който калява мъже“, признава Гершон, който прекара два дни заедно с избраните от федерацията таланти в Ботевград. Пини Гершон не се ограничи само до тренировките в залата, а разговаря на дълго с момчетата по време на техните обеди и вечери.

Филип Виденов: Име като Пини Гершон е безценно за нас (ВИДЕО)

"Те трябва да знаят, че когато тренират, тренират с цялото си сърце и с цялата си същност. Когато си почиват, важи същото. Те трябва да знаят, че няма никакъв смисъл от техните усилия, ако не умеят да се грижат за себе си и за своето възстановяване. Това означава, че трябва да спят качествено. И това означава отново, че в един момент от вечерта трябва да оставят телефоните настрана", категоричен е Гершон, който се завърна у нас след повече от десетилетие отсъствие и време, в което се посвети на развитието на израелския баскетбол при подрастващите.

Снимка: Евгений Милов

Вечерен час

Макар и неофициално, в юношеския национален отбор по време на кампа на Пини Гершон е бил въведен и вечерен час. Това означава час, в който играчите трябва да оставят настрана мобилните си телефони, да ги включат на тих режим и да излязат от социалните мрежи, където обикновено живее сегашното поколение тийнейджъри. Разговорът е проведен от легендарния специалист в присъствието на треньорите.

В Ботевград, 18-годишните проведоха четири тренировки. В петък и в събота сутринта: съответно от 10:00 часа и от 9:00 часа, а следобед - от 17:30 часа. Средната продължителност на една тренировка с израелеца и младоците е над два часа, като нито за секунда той не си е позволил да подвие крак и да седне. През цялото време е бил заедно с отбора на паркета, мотивирайки на прага на възможностите момчетата да тренират възможно с най-високо темпо.

Всеки момент, ръководството на Българска федерация баскетбол ще обяви и следващия национален камп, съвместно с Пини Гершон. Той ще бъде с талантите от цялата страна до 16-годишна възраст.

Тагове:

баскетбол пини гершон гершон филип виденов георги глушков пини български баскетбол

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кобрата пред bTV от Дубай: Ще се кача на ринга и ще победя! (ВИДЕО)

Кобрата пред bTV от Дубай: Ще се кача на ринга и ще победя! (ВИДЕО)
Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване

Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване
Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал

Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал
Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!
Дори без сутиен: Голямата надежда на Германия няма за участва на олимпийски игри!

Дори без сутиен: Голямата надежда на Германия няма за участва на олимпийски игри!

Последни новини

Братя Николови се събират в Лубе?

Братя Николови се събират в Лубе?
Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване

Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване
Заби племенницата си, а и страхотен гол от 30 метра (ВИДЕО)

Заби племенницата си, а и страхотен гол от 30 метра (ВИДЕО)
Неймар ляга под ножа заради Бразилия

Неймар ляга под ножа заради Бразилия
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV