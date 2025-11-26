bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Любо Минчев пред bTV: Има тръпка, но има и напрежение (ВИДЕО)

Гледайте България - Армения ексклузивно по VOYO

Мачът срещу Армения ще е своеобразен дебют за новия селекционер на баскетболните национали Любомир Минчев.

Първата среща от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 е утре (четвъртък) от 19:00 ч. в "Арена Ботевград" и ще бъде излъчена ексклузивно на онлайн платформата VOYO.

България - Армения ексклузивно на VOYO (ВИДЕО)

Любомир Минчев

"Досега всичко е наред като настроение, здрави са, нямаме проблеми", каза Минчев пред bTV след тренировката на баскетболистите в Ботевград.

"Нормално е винаги да има някои, на които се залага повече. Нормално е това да са опитните играчи, да се надяваме, че ще го направят по най-добрия начин".

Снимка: Lap.bg

"Винаги преди мач има тръпка, има напрежение", каза още Минчев и добави, че се надява на победа срещу Армения, а ако е по-изразителна още по-добре.

Борислав Младенов

Борислав Младенов бе сред най-резултатните ни баскетболисти в предходните квалификации. Именно затова очакванията към него са завишени.

"Атмосферата като настроение е супер, утре ще гледаме да дадем максимума и да спечелим мача. Трябва да вложим енергия и желание да спечелим мача. На всеки един от нас целта му е да победим и да си тръгнем с усмивки", добави Младенов пред bTV.

Снимка: Lap.bg

Другият отбор в нашата група 2 е Норвегия. България гостува на скандинавците на 27 февруари. Следват визита на арменците на 2 март и домакинство на норвежците на 5 юли.

Тагове:

България баскетбол ботевград квалификации любомир минчев борислав младенов мъжки национален отбор по баскетбол евробаскет 2029

