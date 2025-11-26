България - Армения ексклузивно на VOYO

Отново е време за баскетбол! Отново е време да подкрепим България!

На 27 ноември, мъжкият ни национален отбор излиза за първия си мач от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Първият ни съперник е Армения.

Къде да гледате?

Мачът е в "Арена Ботевград" и ще започне в 19:15 ч. Той ще бъде излъчен ексклузивно и само на онлайн платформата ни VOYO.

Снимка: Lap.bg

Двубоят е и своеобразен дебют начело на отбора на новия селекционер Любомир Минчев.

Другият отбор в нашата група 2 е Норвегия. България гостува на скандинавците на 27 февруари. Следват визита на арменците на 2 март и домакинство на норвежците на 5 юли.

Силна подкрепа

Един от най-великите треньори в история на баскетбола на Стария континент - Пини Гершон, който съвместно с Българска федерация баскетбол, започна нова програма за развитие при подрастващите и за изграждане на ново ядро български треньори, надъха Любомир Минчев и мъжкия национален отбор.

"Пожелавам успех на мъжкия национален отбор на България! Срещу Армения обаче е само първата стъпка, която трябва всички заедно да направим по пътя на така чаканата и необходима промяна", каза Гершон.

Големият отсъстващ

Александър Везенков бе повикан, но отново няма да вземе участие.

Причината за отсъствието на 206-сантиметровия стрелец е натовареният клубен график. Ден преди срещата с Армения Везенков има мач за Олимпиакос срещу Цървена звезда в Белград от Евролигата.

Снимка: Lap.bg

Дий Бост се завръща в състава. Той не е играл за България от Евробаскет 2022 насам. Той ще трябва да замести друг натурализиран американец - Коди Милър-Макинтайър. Звездата на Цървена звезда не попадна в списъка на Минчев.

Място в него намери капитанът Павлин Иванов, който заедно с Везенков пропусна двубоите от световните квалификации с Нидерландия и Австрия заради контузия.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK