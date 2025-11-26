bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

България - Армения ексклузивно на VOYO

Отново е време за баскетбол!

България - Армения ексклузивно на VOYO
Lap.bg

Отново е време за баскетбол! Отново е време да подкрепим България!

На 27 ноември, мъжкият ни национален отбор излиза за първия си мач от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Първият ни съперник е Армения.

Къде да гледате?

Мачът е в "Арена Ботевград" и ще започне в 19:15 ч. Той ще бъде излъчен ексклузивно и само на онлайн платформата ни VOYO.

Снимка: Lap.bg

Двубоят е и своеобразен дебют начело на отбора на новия селекционер Любомир Минчев.

Другият отбор в нашата група 2 е Норвегия. България гостува на скандинавците на 27 февруари. Следват визита на арменците на 2 март и домакинство на норвежците на 5 юли.

Силна подкрепа

Един от най-великите треньори в история на баскетбола на Стария континент - Пини Гершон, който съвместно с Българска федерация баскетбол, започна нова програма за развитие при подрастващите и за изграждане на ново ядро български треньори, надъха Любомир Минчев и мъжкия национален отбор. 

"Пожелавам успех на мъжкия национален отбор на България! Срещу Армения обаче е само първата стъпка, която трябва всички заедно да направим по пътя на така чаканата и необходима промяна", каза Гершон.

Големият отсъстващ

Александър Везенков бе повикан, но отново няма да вземе участие. 

Причината за отсъствието на 206-сантиметровия стрелец е натовареният клубен график. Ден преди срещата с Армения Везенков има мач за Олимпиакос срещу Цървена звезда в Белград от Евролигата.

Снимка: Lap.bg

Дий Бост се завръща в състава. Той не е играл за България от Евробаскет 2022 насам. Той ще трябва да замести друг натурализиран американец - Коди Милър-Макинтайър. Звездата на Цървена звезда не попадна в списъка на Минчев.

Място в него намери капитанът Павлин Иванов, който заедно с Везенков пропусна двубоите от световните квалификации с Нидерландия и Австрия заради контузия.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

България баскетбол квалификации армения любомир минчев мъжки национален отбор по баскетбол евробаскет 2029

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Вие сте избрани!“ – Пини Гершон със силни думи към националите
Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)

Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)
Два гранда, двама големи (ВИДЕО)

Два гранда, двама големи (ВИДЕО)
Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)

Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)
С първия си гол Филип Кръстев спаси Оксфорд

С първия си гол Филип Кръстев спаси Оксфорд

Последни новини

Флейтистът, който засвири „Симфонията на победата“: Тодор Пиперков

Флейтистът, който засвири „Симфонията на победата“: Тодор Пиперков

"Вие сте избрани!“ – Пини Гершон със силни думи към националите
С първия си гол Филип Кръстев спаси Оксфорд

С първия си гол Филип Кръстев спаси Оксфорд

Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)

Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV