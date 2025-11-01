bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лука Дончич, дами и господа!

Три мача - 136 точки, подобно нещо не е виждано от времето на Джордан

Лука Дончич играе баскетбола на живота си в началото на новия сезон. ЛА Лейкърс победи Мемфис със 117:112, а централната фигура на мача беше Лука Дончич, който избухна с 44 точки.

Той пропусна няколко мача поради здравословни проблеми, но това очевидно не го е извадило от ритъм. И в третия си мач за сезона словенецът премина цифрата 40 и по този начин стана едва третият играч в историята на НБА, отбелязал поне 125 точки в първите три мача. Преди него го направиха Майкъл Джордан преди 39 години и легендарният Уилт Чембърлейн (1961/62, 1962/63, 1965/66).

„Ще трябва да свикне да живее с дупка в автобиографията си!“

За разлика от Дончич, Въздушния не е имал три мача с над 40 мача подред като Дончич, а Чембърлейн е успявал да направи това само два пъти. 

Снимка: БГНЕС

Да припомним, в откриването на сезона Лука вкара 43 точки срещу Уориърс, след това 49 срещу Минесота и сега 44 срещу Мемфис! Срещу Гризлис той реализира 8/12 за две точки, 6/15 от дъгата и 10/13 наказателни удара, а освен това записа 12 борби и шест асистенции.

нба майкъл джордан мемфис рекорд голдън стейт минесота ла лейкърс лука дончич

