Лука Дончич, дами и господа!

Лука Дончич играе баскетбола на живота си в началото на новия сезон. ЛА Лейкърс победи Мемфис със 117:112, а централната фигура на мача беше Лука Дончич, който избухна с 44 точки.

Той пропусна няколко мача поради здравословни проблеми, но това очевидно не го е извадило от ритъм. И в третия си мач за сезона словенецът премина цифрата 40 и по този начин стана едва третият играч в историята на НБА, отбелязал поне 125 точки в първите три мача. Преди него го направиха Майкъл Джордан преди 39 години и легендарният Уилт Чембърлейн (1961/62, 1962/63, 1965/66).

За разлика от Дончич, Въздушния не е имал три мача с над 40 мача подред като Дончич, а Чембърлейн е успявал да направи това само два пъти.

Снимка: БГНЕС

Да припомним, в откриването на сезона Лука вкара 43 точки срещу Уориърс, след това 49 срещу Минесота и сега 44 срещу Мемфис! Срещу Гризлис той реализира 8/12 за две точки, 6/15 от дъгата и 10/13 наказателни удара, а освен това записа 12 борби и шест асистенции.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK