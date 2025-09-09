„Ще трябва да свикне да живее с дупка в автобиографията си!“

Сръбският национален отбор по баскетбол неочаквано прекрати участието си на Евробаскет още на осминафиналите. Финландия шокира „орлите“ и ги елиминира от Евробаскет 2025, въпреки че комшиите бяха смятани за основен фаворит в турнира.

В Рига им се случи същото, както и на предходното европейско, когато бяха спрени от Италия на същия етап от състезанието.

Един от най-добрите в историята на баскетбола

Тези два провала на сръбския национален отбор по баскетбол са още по-болезнени, защото и на двете европейски първенства имаха в отбора си един от най-добрите играчи в света, Никола Йокич.

Именно тази тема испанският AS разглежда подробно в статия, озаглавена „Проклятието на Никола Йокич“. Ето части от анализа на колегите от Испания:

"Определено нещо се случва между Никола Йокич и Евробаскет. Това е изкривена, токсична връзка за играч, който не е свикнал с нея, защото е твърде добър, за да има драма. Най-добрият в света, като се има предвид, че разцветът на силите вече е отминал за ЛеБрон Джеймс, Стеф Къри и Кевин Дюрант, ще трябва да свикне да живее с неочаквана дупка в автобиографията си: без успех на европейската сцена.

Нито един медал, а друга възможност няма да съществува до 2029 г. в Испания. Тогава той ще бъде на 34. Четири години чакане, което в баскетбола е цял живот...

29,6 точки, 12,7 борби и 10,2 асистенции в НБА

Но възможността дойде сега, в разцвета на силите си, за играч, който е постигнал средно по 29,6 точки, 12,7 борби и 10,2 асистенции в НБА през миналия сезон. Числа, които изглеждат невъзможни. Вече има дебат за мястото му сред най-великите - къде ще го поставим, ако спечели поне още един шампионски пръстен.

Той вече има една награда през 2023 г., наред с приза за MVP на финалите. Той е бил седем пъти избран в Мача на звездите и седем пъти в отбора на All-NBA за едно десетилетие в НБА, като всичко това с екипа на Денвър Нъгетс.

Това лято той отказа тригодишно удължаване на договора си за 206 милиона долара, за да изчака до следващото лято и, ако иска, да подпише четиригодишен договор за 285 милиона долара. Това би било повече от 71 милиона долара на сезон. През последните пет години той е бил MVP три пъти и два пъти подгласник. За да се постави това в перспектива, Меджик Джонсън, Лари Бърд и Моузес Малоун са печелили наградата за MVP по три пъти. Ако спечели четвърта, ще бъде в една лига с Крал ЛеБрон и Уилт Чембърлейн.

„ Това, което Йокич няма...“

Това, което Йокич няма и ще си остане такова, докато навърши поне 34 години, е медал от европейското първенство по баскетбол. И не става въпрос за произход, защото това никога не може да се случи с някой, който носи сръбската фланелка. Нито за талант: преди тринадесет месеца, на 8 август на паркета в зала "Берси", Йокич и неговите съотборници бяха близо до един от най-великите подвизи в историята срещу един от най-добрите отбори за всички времена, отборът на САЩ 2024, с аромата на нов отбор мечта. Отбор, воден от гореспоменатите легенди: ЛеБрон, Къри и Кей Ди, за да възстанови реда в световния баскетбол след катастрофите на световните първенства през 2019 и 2023 г.

В историческия полуфинал Сърбия водеше със 76:61 през второто полувреме, притискайки янките до стената. В крайна сметка "орлите" спечелиха бронз, втори олимпийски медал за Йокич, който вече беше спечелил сребро в Рио през 2016 г.

Но на европейско първенство - нищо, нищо..

