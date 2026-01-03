Христо Янев крие "червените" заради "бащата на ЦСКА"

Отборът на ЦСКА трябва да се събере за първа тренировка за 2026 г. в понеделник, в 11:00 ч. на базата в "Панчарево". Ако това се случи, то със сигурност заниманието няма да бъде достъпно за фенове и медии.

От 10:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" е поклонението пред иконата на клуба Димитър Пенев и целият спортно-технически щаб, футболисти и шефове ще са там.

"Армейците" ще се съберат и във вторник на базата си. Тимът заминава на лагер в Турция на 11 януари.

"Армейци, с огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.

Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.

Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.

Снимка: Lap.bg

Нека да кажем огромно: Благодаря!

Светъл ти път, великане!

Никога няма да те забравим!

Димитър Пенев, завинаги един от нас!", се казва в част от публикацията на клуба по повод кончината на великия треньор.

Самият Янев също отдаде почит към Пенев. "С огромна тъга свеждам глава пред паметта на човека, треньора и личността Димитър Пенев. Няма да забравя съветите ти и отношението ти към мен. За нас ти си легенда и пример, който всички ние може да следваме. Благодаря ти! Никога няма да те забравим, завинаги един от нас", написа Янев в социалните мрежи.

