bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Христо Янев крие "червените" заради "бащата на ЦСКА"

Никога няма да те забравим, завинаги един от нас, пише треньорът на &quot;червените&quot;

Отборът на ЦСКА трябва да се събере за първа тренировка за 2026 г. в понеделник, в 11:00 ч. на базата в "Панчарево". Ако това се случи, то със сигурност заниманието няма да бъде достъпно за фенове и медии.

От 10:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" е поклонението пред иконата на клуба Димитър Пенев и целият спортно-технически щаб, футболисти и шефове ще са там.

"Армейците" ще се съберат и във вторник на базата си. Тимът заминава на лагер в Турция на 11 януари.

Ясно е кога си взимаме последно сбогом с Пената

"Армейци, с огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.

Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.

Снимка: Lap.bg

Нека да кажем огромно: Благодаря!

Светъл ти път, великане!

Никога няма да те забравим!

 Димитър Пенев, завинаги един от нас!", се казва в част от публикацията на клуба по повод кончината на великия треньор.

Самият Янев също отдаде почит към Пенев. "С огромна тъга свеждам глава пред паметта на човека, треньора и личността Димитър Пенев. Няма да забравя съветите ти и отношението ти към мен. За нас ти си легенда и пример, който всички ние може да следваме. Благодаря ти! Никога няма да те забравим, завинаги един от нас", написа Янев в социалните мрежи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

И в Германия го помнят! Пенев – човекът, който промени футболния ни свят, вече не е с нас

 
Тагове:

цска турция поклонение подготовка димитър пенев тренировка отбор ръководство христо янев Националния стадион Васил Левски

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)
Ясно е кога си взимаме последно сбогом с Пената

Ясно е кога си взимаме последно сбогом с Пената
Христо Стоичков през сълзи: Великан! Най-великият!

Христо Стоичков през сълзи: Великан! Най-великият!
Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!

Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!
„Без него нямаше да ни има“ – Петър Хубчев пред bTV за Димитър Пенев (ВИДЕО)

„Без него нямаше да ни има“ – Петър Хубчев пред bTV за Димитър Пенев (ВИДЕО)

Последни новини

Сензационно признание от съотборник: Везенков е като Йокич!

Сензационно признание от съотборник: Везенков е като Йокич!
И в Германия го помнят! Пенев – човекът, който промени футболния ни свят, вече не е с нас

И в Германия го помнят! Пенев – човекът, който промени футболния ни свят, вече не е с нас
Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)
„Без футбола щях да съм в затвора или под земята

„Без футбола щях да съм в затвора или под земята"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV