Христо Янев крие "червените" заради "бащата на ЦСКА"

Отборът на ЦСКА трябва да се събере за първа тренировка за 2026 г. в понеделник, в 11:00 ч. на базата в "Панчарево". Ако това се случи, то със сигурност заниманието няма да бъде достъпно за фенове и медии.
От 10:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" е поклонението пред иконата на клуба Димитър Пенев и целият спортно-технически щаб, футболисти и шефове ще са там.
"Армейците" ще се съберат и във вторник на базата си. Тимът заминава на лагер в Турция на 11 януари.
"Армейци, с огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.
Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.
Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.
Нека да кажем огромно: Благодаря!
Светъл ти път, великане!
Никога няма да те забравим!
Димитър Пенев, завинаги един от нас!", се казва в част от публикацията на клуба по повод кончината на великия треньор.
Самият Янев също отдаде почит към Пенев. "С огромна тъга свеждам глава пред паметта на човека, треньора и личността Димитър Пенев. Няма да забравя съветите ти и отношението ти към мен. За нас ти си легенда и пример, който всички ние може да следваме. Благодаря ти! Никога няма да те забравим, завинаги един от нас", написа Янев в социалните мрежи.
