Бившият собственик на ЦСКА – Гриша Ганчев, също се поклони пред легендата на "червените" и българския футбол Димитър Пенев.

Бизнесменът и дългогодишен благодетел на „червените“ публикува емоционален пост в Instagram, с който се сбогува с легендарния треньор. Ганчев качи снимка на младия Пенев с екипа на ЦСКА, а към нея написа кратко, но силно послание:

„ Маестро, преподавай в по-добрия свят.“

В навечерието на Коледа Ганчев се сбогува емоционално и с емблемата на българската борба Боян Радев.

„Последните години ми бяха тежки, защото той беше много болен. Не мога да намеря думи, с които да опиша нашата дружба. Той много ме обичаше. Той е най-големият дарител на Националния исторически музей. Няма по-голям от него. Вярвам, че е отишъл в по-добрия свят – отърва се от тази кочина тук.“

На въпрос дали днес вижда негови наследници – както в спорта, така и в човешки план – Ганчев бе реалистичен: „Трудно ми е да кажа. Виждате какви времена дойдоха. Той беше човек от друга епоха – време на дисциплина, ред и ценности. Това е.“

