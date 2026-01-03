bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Маестро, преподавай в по-добрия свят“

Гриша Ганчев качи снимка в Instagram на младия Пенев

Бившият собственик на ЦСКА Гриша Ганчев, също се поклони пред легендата на "червените" и българския футбол Димитър Пенев.

Бизнесменът и дългогодишен благодетел на червените“ публикува емоционален пост в Instagram, с който се сбогува с легендарния треньор. Ганчев качи снимка на младия Пенев с екипа на ЦСКА, а към нея написа кратко, но силно послание:

Маестро, преподавай в по-добрия свят.“

Последният разговор на Джони Велинов с Пенев – феновете не могат да спрат да плачат

В навечерието на Коледа Ганчев се сбогува емоционално и с емблемата на българската борба Боян Радев.

Последните години ми бяха тежки, защото той беше много болен. Не мога да намеря думи, с които да опиша нашата дружба. Той много ме обичаше. Той е най-големият дарител на Националния исторически музей. Няма по-голям от него. Вярвам, че е отишъл в по-добрия свят отърва се от тази кочина тук.“

И в Германия го помнят! Пенев – човекът, който промени футболния ни свят, вече не е с нас

На въпрос дали днес вижда негови наследници както в спорта, така и в човешки план Ганчев бе реалистичен: Трудно ми е да кажа. Виждате какви времена дойдоха. Той беше човек от друга епоха време на дисциплина, ред и ценности. Това е.“

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Ясно е кога си взимаме последно сбогом с Пената

Христо Стоичков през сълзи: Великан! Най-великият!

Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!

„Без него нямаше да ни има“ – Петър Хубчев пред bTV за Димитър Пенев (ВИДЕО)

Христо Янев крие

Сензационно признание от съотборник: Везенков е като Йокич!

И в Германия го помнят! Пенев – човекът, който промени футболния ни свят, вече не е с нас

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

