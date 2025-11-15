НА ЖИВО: Украйна - България в квалификациите за Евробаскет 2027

Трета четвърт

50:31 - България доминира до полувремето!

Снимка: fiba.basketball

48:31 - След два точно изпълнени наказателни удара от символичните домакини.

Снимка: fiba.basketball

40:23 - "Лъвиците" не изпускат инициативата в Рига. 17 точки аванс при оставащи 4 минути от втората част.

Втора четвърт

30:16 - Страхотна първа четвърт за отбора на Таня Гатева.

Снимка: fiba.basketball

28:16 - Поддържаме разликата двуцифрена.

19:8 - Националките увеличават преднината си след тройка на Карина Константинова.

16:8 - Отлично начало за "лъвиците" в Рига!

Първа четвърт

НАЧАЛО НА МАЧА

ПРЕВЮ

Женският национален отбор на България по баскетбол излиза за втора победа в квалификациите за Евробаскет 2027! "Лъвиците" гостуват на Украйна в Латвия във втория си мач от пресявките.

Двубоят започва в 18:30 ч. и ще бъде излъчен ексклузивно на онлайн платформата ни VOYO.BG. Срещата можете да следите и тук с кадри от най-интересните моменти.

В исторически план България има 2 победи в 9 мача срещу Украйна. Последният успех за националките в сблъсъка е през 2011 г. - 70:68 в квалификациите.

Снимка: fiba.basketball

