Баскетболните "лъвици" отнесоха и Украйна (ВИДЕО)

Женският национален отбор на България записа втора поредна победа в квалификациите за Евробаскет 2027! "Лъвиците" отнесоха Украйна с 80:60 в Рига (Латвия).

Убедителният успех идва след разгрома със 141:48 над Азербайджан в Баку.

Така България спечели срещу Украйна едва за трети път в 10 мача. Предишната победа на тима ни в сблъсъка беше със 70:68 през 2011 г. в среща от пресявките, играна в Унгария.

За българките предстои първото им домакинство от този първи етап на евроквалификациите. Те ще посрещнат състава на Черна гора на 18 ноември от 19.00 ч. в Арена Ботевград. Двубоят също ще бъде излъчен ексклузивно на VOYO.BG.

Доминация

"Лъвиците" поеха инициативата още в началните минути и дръпнаха с 14 точки в края на първата четвърт – 30:16. Националките не позволиха скъсяване на дистанцията до почивката и вдигнаха разликата до 20 точки при 48:28 след кош на Хилсман при оставащи 39 секунди, а след 20 минути игра България водеше с 50:31.

На този етап Карина Константинова, Борислава Христова и Кайла Хилсман водеха тима, записвайки съответно 18, 12 и 10 точки.

Българският състав контролираше играта и след паузата, като включително увеличи преднината си до 27 точки. Преди заключителните 10 минути националките водеха с 64:41. В тях украинките успяха единствено да намалят малко пасива си и България записа втори убедителен успех в пресявките за Евробаскет 2027.

Борислава Христова беше най-резултатна за победата с 22 точки, 6 борби и 6 асистенции. Карина Константинова допринесе с 20 точки, 2 борби и 2 асистенции, Кайла Хилсман се отчете с 15 точки и 7 борби, а Радостина Димитрова добави 12 точки и 5 борби.

Съставите

Украйна: Кристина Филевич, Олха Сивакова, Мириам Уро-Нили, Тетяна Юркевичус, Алина Ягупова

България: Кайла Хилсман, Борислава Христова, Радостина Димитрова, Гергана Иванова, Карина Константинова

