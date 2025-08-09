Националите с нова грешна стъпка, Везенков на трибуните (СНИМКИ и ВИДЕО)

Пред безпомощния поглед на контузената си звезда Александър Везенков, българският национален отбор допусна втора загуба в предварителните квалификации за световното първенство в Дубай. Нашите отстъпиха със 70:81 пред Нидерландия в Самоков.

Така след поражението от Австрия на старта, тимът на Росен Барчовски ще търси поне една изразителна победа в двата оставащи мача - домакинство срещу австрийците в Ботевград на 16 август и гостуване на "лалетата" на 20 август. И двата двубоя ще можете да гледате пряко по bTV Action.

13 изпуснати фаула

След като поведохме в самото начало, гостите взеха инициативата и поддържаха комфортен аванс. Най-близо бяхме в третата част, когато разликата падна до 2 точки, но силите стигнаха дотук. Показателна е статистиката - 13 пропуснати фаула...

Александър Стоименов вкара най-много за България - 18 точки, а с 13 точки и 4 борби завърши Иван Алипиев. Борислав Младенов се отчете с 12 точки, 5 борби и 3 асистенции.

За Нидерландия Давид Н`Гесан реализира "дабъл-дабъл" от 24 точки и 11 борби. Тристан Енаруна допринесе за успеха с 16 точки, 6 борби и 5 асистенции, а Якобус Столк се включи с 15 точки и 2 борби.

Така остават надеждите, че с евентуалното включване на Везенков българските баскетболисти ще покажат различно лице в оставащите два мача. Първите два тима се класират за следващата фаза на квалификациите, която стартира през есента.

Снимка: Lap.bg

