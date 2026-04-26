„Накара цяла нация да се изправи на крака!“ – Стоичков със силни думи за Везенков (ВИДЕО)

Специална изненада за българската баскетболна звезда Александър Везенков подготвиха от баскетболната Евролига. Той бе поздравен от футболната легенда и кавалер на "Златната топка" за 1994 г. Христо Стоичков.

Звездата на Олимпиакос спечели отличието за най-полезен играч в Евролигата за втори път в кариерата си след сезон 2022/23, което го направи едва вторият баскетболист, който е грабвал наградата два пъти.

Първият е американецът Тони Паркър, който печели през сезон 2004/05 и 2005/06.

Гордост!

"Поздравления, Саша! Какъв момент за България! Накара цяла нация да се изправи на крака. Запомни това - ти вписа името си в историята. България се гордее и аз съм много горд! Сега ти и твоят отбор отивайте да спечелите Евролигата. Вие го заслужавате, вие сте най-добрият отбор. А на всички фенове на Олимпиакос - страхотно изживяване! Поздрави, Христо Стоичков", емоционален е Камата.

"Той ми казваше да не спирам да вярвам в себе си"

Везенков коментира: "Той е легенда. Побиха ме тръпки, защото той е световна легенда, която всички познават по всички краища на света. Просто това, че имам честта да го познавам лично и да взема нещо от него. Говорим понякога. Особено в Барселона, когато имаше трудни моменти и не играех много, той ми казваше да продължа да работя и да не спирам да вярвам в себе си."

По-рано този месец Стоичков изгледа на живо в "Арена 8888" в София гостуването на Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в мач от редовния сезон на Евролигата.