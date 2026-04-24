Кошмарът Монако отново застава на пътя на Везенков

Кошмарът Монако застава на пътя на най-добрия български баскетболист - Александър Везенков, в плейофите на Евролигата! Французите се класираха за тази фаза, след като победиха Барселона със 79:70.

Така Монако ще играе срещу Олимпиакос. Монегаските вече записаха два успеха над гръцкия гранд в редовния сезон - с 92:87 като гости, след това и с 81:80 у дома. Именно Монако удари Олимпиакос в полуфиналите на Финалната четворка в Абу Даби през миналия сезон.

Тимът на Манучар Маркоишвили се намира в серия от 5 двубоя без загуба от Олимпиакос. Последната победа за Везенков и компания в сблъсъка е с 89:90 в 13-ия кръг на сезон 2024/2025.

Монегаските напред

Тази вечер, в своята зала Гастон Медесан, Монако доминираше и стигна до аванс от 49:35 на полувремето. Каталунците направиха страхотна трета четвърт, след която съкратиха разликата до 5 точки, но домакините не допуснаха изненада в заключителния период.

Над всички за Монако беше Даниел Тайс с 16 точки, към които добави 6 борби. 14 точки добави Ели Окобо, а Майк Джеймс завърши с "дабъл-дабъл" от 13 точки и 10 асистенции.

За испанците най-резултатен с 16 точки стана Уил Клайбърн, докато 14 заби Торнике Шенгелия.