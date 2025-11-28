Пини Гершон: Много съм щастлив с тези момчета (ВИДЕО и СНИМКИ)

С поглед към бъдещето на българския баскетбол. Днес в Ботевград започна националния камп за младежи до 18 години, организиран от директора "Развитие" към федерацията - Пини Гершон. Легендата събра талантите, родени 2008 г. и 2009 г., на които им предстои европейско първенство.

"Много съм щастлив с тези момчета, дайте ми три седмици и ще ги запазя в Дивизия А!", каза пред камерата на bTV великият треньор.

Днес и утре, посочените от федерацията момчета от клубове от цялата страна, ще попиват знания от сутрин до вечер от самия 3-кратен европейски шампион с Макаби Тел Авив и 2-кратен като генерален мениджър на Израел на тима (U20) – Пини Гершон.

Повиканите юношески национали са над 25. Счита се, че това са най-качествените играчи на възраст 17 и 18 години в България, които през лятото на 2026 г. ще защитават честта на баскетбола ни на европейското в Дивизия А на ФИБА.

Треньорите на юношеския национален отбор при 18-годишните момчета са Вeселин Веселинов – помощник-треньор на Васил Евтимов в мъжкия Черно море Тича, Николай Генчев – треньор в школата на подрастващите в „Свети Георги“ и Георги Андонов - помощник-треньор в мъжкия тим на Академик Бултекс 99. Именно с тях Пини Гершон ще работи два дни в Ботевград.

Програма на тренировките

28 ноември, петък: 9:00 – 11:00 часа – „Арена Ботевград“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов“

29 ноември, събота: 9:00 – 11:00 часа – зала „Георги Христов“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов"

