Пини Гершон покани родителите: Обичайте децата си! Оставете критиките на треньорите!

Само няколко часа ни делят от едно от баскетболните събития у нас - първият камп за подрастващи, организират от родната федерация и под ръководството на новия директор "Развитие" и легенда в този спорт Пини Гершон.

В петък и събота (28-29 ноември) той ще ръководи тренировъчния процес на момчета, родени през 2008 и 2009 г. Те си дават среща в Ботевград, където ще могат да трупат знания от сутрин до вечер от именития израелец.

Днес, 27 ноември, младежите, селектирани от клубове от цялата страна, ще изгледат първия мач на мъжкия национален тим от квалификациите за европейското първенство - срещу Армения. Срещата може да гледате пряко на нашата платформа VOYO.BG от 19:00 ч.

А преди това е време за окуражителни думи - не само към баскетболистите, а и към родителите, които винаги трябва да бъдат зад гърба на децата си, но и да спазват някои прости правила.

"Оставете критиките на треньорите"

"Момчета, надявам се, че сте готови. Предстои ни дълъг и труден път, но съм сигурен, че всички заедно можем да го извървим и да донесем промяната в българския баскетбол. Надявам се, че сте готови в петък и събота, в Ботевград да работим неуморно, да се учим без почивка и да се раздадем с цялото си сърце.

Снимка: Lap.bg

Вие не просто тренирате баскетбол. Вие трябва да бъдете отдадени 24 часа в денонощието на голямата мечта. Вие трябва да сте готови, че ще има и тежки моменти, но те само могат да ви направят по-силни личности и по-добри хора. В тежките моменти човек се обръща към семейството си. За вас, вашите треньори и вашите родители, са вашето семейство. Доверете им се. Аз мога да обещая, че с малкото неща, които съм научил в баскетбола и в живота винаги ще бъда ваша подкрепа, ваш коректив и човек, който да ви води.

Скъпи родители, надявам се, че и вие сте готови за пътя, по който потегляме. От вас не искам нищо друго, освен да обичате децата си, да не ги критикувате, и да не ги товарите с вашите очаквания. Оставете критиките на нас, треньорите. Надявам се, че като родители на талантливи деца, които играят баскетбол вече сте направили своя избор. Баскетболът ще превърне децата ви в достойни хора, добри синове, силни характери и доблестни мъже. Баскетболът ще превърне вашите синове в бъдещи лидери.

Не мога да обещая, че всеки от тях ще стане суперзвезда в баскетбола.

Снимка: Lap.bg

Мога да обещая, че докато имам сили и докато Българската федерация по баскетбол вярва в мен, аз ще се грижа за вашите синове, все едно са мои.

Ще ги възпитавам на труд, дисциплина и уважение, защото, когато човек се труди, когато човек е дисциплиниран ден след ден, месец и години, успехът е гарантиран. Успехът отива при силните, търпеливите и тези, които не забравят истинската стойност на думата - уважение. Добре сте дошли на всяка една тренировка в Ботевград, ако спазвате реда в залата.

За мен е важно да се запознаем и да сте спокойни в какви ръце са вашите синове. Очаквам Ви!", се казва в обръщението на Гершон, разпространено от Българската федерация.

Програмата

Младите баскетболисти, от които се очаква съвсем скоро да са гръбнакът на мъжкия на национален отбор, ще тренират два пъти на ден:

Снимка: Lap.bg

Програма на тренировките

28 ноември, петък

9:00 – 11:00 часа – „Арена Ботевград“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов“

29 ноември, събота

9:00 – 11:00 часа – зала „Георги Христов“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов“

На кампа ще присъстват и треньори на подрастващите от клубовете в страната. Те ще могат да се запознаят с методиката на Гершон.

Над 30 елитни играчи на ниво НБА, Евролига, Еврокъп, FIBA и още толкова топ треньори – това е наследството, което Пини Гершон завеща на Израел, след като тази пролет реши да се оттегли от поста генерален мениджър на всички национални отбори и да се завърне към корените на своя дядо в България.

Снимка: Lap.bg

Ръководството на Българска федерация Баскетбол, начело с президента Георги Глушков и с изпълнителния директор Филип Виденов, плътно до Гершон от първия му ден обратно в България, поставят като абсолютен приоритет програма на легендарния израелец за развитие на българския баскетбол по модела на Израел.

Първото голямо изпитание за младите баскетболисти, които ще си дадат среща в Ботевград, е европейското първенство до 18 години, което ще се проведе през 2026 г. в Трентино.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK