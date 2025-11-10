bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Почина първият треньор с 1000 победи в НБА (ВИДЕО)

2487 мача в НБА и много уроци...

Почина първият треньор с 1000 победи в НБА (ВИДЕО)

Траур в НБА. Лени Уилкинс човекът, който превърна баскетбола в муза и в семейството на всеки, който го е познавал си отиде на 88 години. Той беше не просто играч и треньор. Той беше историята на играта, разказана с тихата сила на човек, който винаги поставя другите пред себе си.

Легендарният гард и треньор напусна този свят заобиколен от семейството си. До последния си дъх Лени беше елегантен, достоен, човек с голямо сърце, което побираше цяла една игра, цял един град, цял един живот.

2487 мача в НБА

Той има 2487 мача в НБА зад гърба си, първи достигна до 1000 победи като треньор и завинаги остави следа. Изведе националния отбор на САЩ до олимпийско злато в Атланта'96, а преди това беше помощник на Чък Дейли на Дрийм Тийма“ на Игрите в Барселона.

Лени беше най-доброто от НБА шампион, визионер, посланик на играта и на човечността,“ каза комисарят Адам Силвър.

Но това, което победите и купите не казват, е как той променяше живота на хората с една усмивка, дума и много търпение.

Като играч той беше страст, талант и постоянство. Като треньор светлина и спокойствие, пишат медиите отвъд Океана.

Роден в Бруклин на 28 октомври 1937 г., Лени откри магията на играта под кварталните кошове и я носеше навсякъде със себе си.

Като играч прекара 15 сезона със Сейнт Луис Сиатъл, Кливланд и Портланд. Той игра в девет "Мача на звездите" и два пъти беше водещ реализатор в Лигата. В първия си сезон със Сиатъл той постигна средно по 22,4 точки, 8,2 асистенции и 6,2 борби.

Лука Дончич, дами и господа!

Като треньор, той е най-известен с това, че печели титлата със Суперсоникс през 1979 г., триумф, който го превръща в вечна легенда в този град. В рамките на две десетилетия треньорска кариера той е ръководил Сиатъл, Атланта, Кливланд, Торонто и Ню Йорк. През 1994 г. Уилкинс е обявен за треньор на годината, а когато се пенсионира през 2005 г., има 1332 победи, рекорд в НБА по това време.

Неговата статуя е издигната пред Climate Pledge Arena в Сиатъл, като символ на уважение към човека, белязал града.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

В детската градина беше 157 см, на 12 години - 213 см

 
Тагове:

легенда нба статуя траур кончина треньор играч сиатъл Climate Pledge Arena Суперсоникс Лени Уилкинс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!
Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)
Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)
Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Последни новини

ФИФА взима 10 500 лева от БФС. Вижте защо!

ФИФА взима 10 500 лева от БФС. Вижте защо!

"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)
9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)

9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)
Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV