Почина първият треньор с 1000 победи в НБА (ВИДЕО)

Траур в НБА. Лени Уилкинс – човекът, който превърна баскетбола в муза и в семейството на всеки, който го е познавал – си отиде на 88 години. Той беше не просто играч и треньор. Той беше историята на играта, разказана с тихата сила на човек, който винаги поставя другите пред себе си.

Легендарният гард и треньор напусна този свят заобиколен от семейството си. До последния си дъх Лени беше елегантен, достоен, човек с голямо сърце, което побираше цяла една игра, цял един град, цял един живот.

2487 мача в НБА

Той има 2487 мача в НБА зад гърба си, първи достигна до 1000 победи като треньор и завинаги остави следа. Изведе националния отбор на САЩ до олимпийско злато в Атланта'96, а преди това беше помощник на Чък Дейли на „Дрийм Тийма“ на Игрите в Барселона.

„Лени беше най-доброто от НБА – шампион, визионер, посланик на играта и на човечността,“ каза комисарят Адам Силвър.

Но това, което победите и купите не казват, е как той променяше живота на хората с една усмивка, дума и много търпение.

Като играч той беше страст, талант и постоянство. Като треньор – светлина и спокойствие, пишат медиите отвъд Океана.

Роден в Бруклин на 28 октомври 1937 г., Лени откри магията на играта под кварталните кошове и я носеше навсякъде със себе си.

Като играч прекара 15 сезона със Сейнт Луис Сиатъл, Кливланд и Портланд. Той игра в девет "Мача на звездите" и два пъти беше водещ реализатор в Лигата. В първия си сезон със Сиатъл той постигна средно по 22,4 точки, 8,2 асистенции и 6,2 борби.

Като треньор, той е най-известен с това, че печели титлата със Суперсоникс през 1979 г., триумф, който го превръща в вечна легенда в този град. В рамките на две десетилетия треньорска кариера той е ръководил Сиатъл, Атланта, Кливланд, Торонто и Ню Йорк. През 1994 г. Уилкинс е обявен за треньор на годината, а когато се пенсионира през 2005 г., има 1332 победи, рекорд в НБА по това време.

Неговата статуя е издигната пред Climate Pledge Arena в Сиатъл, като символ на уважение към човека, белязал града.

