bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Повикаха Везенков и Бост за Армения

Двубоят от предквалификациите за Евробаскет 2029 - 27 ноември, пряко на VOYO.BG

Повикаха Везенков и Бост за Армения
bTV

Селекционерът Любомир Минчев повика Александър Везенков и Дий Бост за първия мач от предквалификациите за Евробаскет 2029.

Националите се събират на 23 ноември в Ботевград, където започват участието си в пресявките с мач срещу Армения на 27 ноември от 19:00 ч. - ексклузивно на VOYO.BG.

Другият отбор в нашата група 2 е Норвегия. България гостува на скандинавците на 27 февруари. Следват визита на арменците на 2 март и домакинство на норвежците на 5 юли.

Завръщането на Бост

Бост не е играл за България от Евробаскет 2022 насам. Той ще трябва да замести друг натурализиран американец - Коди Милър-Макинтайър. Звездата на Цървена звезда не попадна в списъка на Минчев.

Снимка: fiba.basketball

Място в него намери капитанът Павлин Иванов, който заедно с Везенков пропусна двубоите от световните квалификации с Нидерландия и Австрия заради контузия.

15-те на Минчев

1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
2. Константин Тошков - Балкан
3. Мартин Русев - Спартак Плевен
4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
6. Илиян Пищиков - Балкан
7. Мирослав Васов - Рилски спортист
8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)
9. Иван Алипиев - Местре (Италия)
10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)
11. Димитър Димитров - Балкан
12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99
15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България баскетбол национален отбор евробаскет национали ботевград норвегия армения състав любомир минчев селекционер саша везенков Александър Везенков павлин иванов дий бост предквалификации

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Последни новини

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV