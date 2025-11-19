Повикаха Везенков и Бост за Армения

Селекционерът Любомир Минчев повика Александър Везенков и Дий Бост за първия мач от предквалификациите за Евробаскет 2029.
Националите се събират на 23 ноември в Ботевград, където започват участието си в пресявките с мач срещу Армения на 27 ноември от 19:00 ч. - ексклузивно на VOYO.BG.
Другият отбор в нашата група 2 е Норвегия. България гостува на скандинавците на 27 февруари. Следват визита на арменците на 2 март и домакинство на норвежците на 5 юли.
Бост не е играл за България от Евробаскет 2022 насам. Той ще трябва да замести друг натурализиран американец - Коди Милър-Макинтайър. Звездата на Цървена звезда не попадна в списъка на Минчев.
Място в него намери капитанът Павлин Иванов, който заедно с Везенков пропусна двубоите от световните квалификации с Нидерландия и Австрия заради контузия.
1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
2. Константин Тошков - Балкан
3. Мартин Русев - Спартак Плевен
4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
6. Илиян Пищиков - Балкан
7. Мирослав Васов - Рилски спортист
8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)
9. Иван Алипиев - Местре (Италия)
10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)
11. Димитър Димитров - Балкан
12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99
15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)
