Появи се първа версия за катастрофата с Джошуа (ВИДЕО)

Появи се първа версия за тежката катастрофа с Антъни Джошуа. Според разследването на нигерийските власти, джипът, в който е пътувал бившият световен шампион по бокс, се е движил с превишена скорост при инцидента.

Смята се, че основната причина за катастрофата обаче е спукана гума. Заради нея водачът е изгубил контрол над автомобила и се е блъснал в камион на магистралата между Лагос и Ибадан. Превишената скорост е влошила ситуацията.

Ужасяващият удар взе две жертви, а Джошуа се размина като по чудо само с леки наранявания. Промоутърът Еди Хърн увери, че Ей Джей е в стабилно състояние и няма сериозни усложнения.

Местните власти ще разкрият детайли, след като приключат техническите експертизи на джипа.

10 дни след нокаута на Пол

Само преди 10 дни Джошуа победи Youtube звездата Джейк Пол на ринга в Маями, нокаутирайки го в шестия рунд. Успехът му донесе 80 млн. долара.

Победителят обяви, че иска мач с Тайсън Фюри, а британските фенове приветстваха възможността двамата им любимци да излязат един срещу друг. Циганския крал се "пенсионира" през януари, след като бе победен за втори път от Олександър Усик, но загатва, че иска да се върне към професионалния бокс.

Активът на Джошуа е 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби - две от Олександър Усик и по една от Анди Руис и Даниел Дюбоа.

