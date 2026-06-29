Баскетбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Селекционерът Любо Минчев: 10 точки не са толкова много (ВИДЕО) България излиза във важния си мач с Норвегия на 5 юли. Гледайте го пряко по bTV и на VOYO.BG

Оптимизъм и сериозна подготовка - това владее настроението в националния отбор по баскетбол само дни преди може би най-важния мач в последните години.

"Лъвовете" излзат срещу Норвегия в последен мач от първия етап на квалификациите за европейското първенство. Срещата е на 5 юли и ще може да я гледате пряко по bTV след централната емисия новини в 19:00 ч., която ще бъде по-къса. На платформата VOYO.BG започваме точно в 18:30 ч. с нашето студио, което ще събере всичко интересно преди и след срещата в Ботевград.

България ще играе за задължителна победа с над 10 точки. Само така тимът ни ще може да участва в следващия етап на квалификациите. Добрата новина е, че към тима вече се присъедини най-добрият баскетболист на Европа през миналия сезон - Александър Везенков. Той идва след отлична кампания с клубния си Олимпиакос, с който триумфира в Евролигата и в първенството на Гърция.

Не е много, не е малко

Селекционерът на тима Любомир Минчев остава здраво стъпил на земята за предстоящия мач.

"10 точки в съвременния баскетбол не е чак толкова голяма разлика. Както можеш да я направиш за 1-2 минути, така можеш и да я загубиш за 1-2 минути.

Надявам се залата да е пълна, смятам, че ще има интерес, тъй като Везенков ще бъде в отбора. Това неминуемо, според мен, ще доведе доста повече хора. Надявам се и ще се радвам, ако залата е пълна", призова той.

Млади момчета

За националния тим няма да играят натурализирани баскетболисти в мача.

В състава е една от изгряващите звезди на България - Александър Гавалюгов, който направи страхотен сезон с колежанския тим на Санта Клара. Той обаче изпитва болки в кръста и Минчев извика още младия Михаил Калинов от Ботев Враца.

Снимка: Lap.bg

"Калинов го извиках от 20-годишните поради причината, че Гавалюгов имаше проблеми с кръста и гардовете ни намаляха - от трима останаха само един и трябва да се подсигурим. Тренира с нас, говорил съм с него, обяснил съм му каква е неговата задача. Ако всички са здрави, 12-те са ясни. Ако някой има проблеми, Калинов е човекът, който ще допълни състава", каза Минчев.

Мача България - Норвегия, част от квалификациите за европейското първенство по баскетбол, може да гледате пряко по bTV след централната емисия новини, както и на платформата VOYO.BG от 18:30 ч. на 5 юли!