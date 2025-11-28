bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Слънчогледите и смъртта на баскетболното игрище, които обединиха цялата нация

Той си отиде на 15, а някой всеки ден бере цветя за него

През май 2017 г. 15-годишният Алесандро Месли почина на баскетболното игрище в парка Via Dezza в Милано, покосен от сърдечен удар, докато играеше с приятели. Оттогава родителите му — Лаура Сколари и Джорджо Месли — оставят слънчоглед на оградата около игрището.

Малък, но силен знак на любов и памет. За осем години са поставили над 200 цветя, всяко едно символ на тяхната непреодолима болка и безкрайна обич към сина им, пише Corriere della Sera.

Но през последния месец цветята започнаха да изчезват. А върху бележките, които Лаура оставяше с послания към Алесандро, някой написа: „Ако всеки слагаше по едно цвете за всяка смърт, Милано щеше да се превърне в сметище.“ Вместо да се предаде, Лаура започна да носи цвете всеки ден и да оставя ново послание: „Не ме откъсвай. Не станах, след като паднах. Този слънчоглед ми напомня за теб. Благодаря ти, Алесандро.“

Историята трогна целия град и бързо се разпространи из цяла Италия. Хората започнаха да изпращат цветя и съобщения на подкрепа. Семейството реши да отвори игрището за всички, които искат да почетат паметта на Алесандро, канейки ги на събиране с още слънчогледи - любимото цвете на Але.

След смъртта на сина си родителите основаха асоциацията „The Dab Game“, за да защитават младежките спортни игрища и да създадат общност, в която спортът и любовта към живота продължават да живеят.

Тези слънчогледи изпълниха църквата преди осем години по време на погребението, всички приятели на момчето бяха донесли по един. „Днес това е точката на контакт с момче, което щеше да е на 23 години, но не е сред нас...“, каза баща му.

Болен от левкемия стана капитан на националния отбор
