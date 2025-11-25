bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Веласкес стиска палци за "кралете" в Ботевград (ГАЛЕРИЯ)
Ще донесе ли късмет на Реал Мадрид?
Баскетбол

Веласкес стиска палци за "кралете" в Ботевград (ГАЛЕРИЯ)

Ще донесе ли късмет на Реал Мадрид?

Хулио Веласкес стиска палци за баскетболния Реал Мадрид в Ботевград! Испанският треньор на Левски подкрепя "кралете" срещу лидера в Евролигата Апоел Тел Авив, който домакинства у нас заради напрежението в Близкия изток.

Наставникът на "сините" получи солидно внимание. Той с удоволствие раздаде автографи и си направи снимки с желаещите фенове.

От началото на сезона Веласкес покори сърцата на "сините" привърженици, които смело мечтаят за първа титла от 2008/2009 насам.

Левски лети с испанско вдъхновение

Левски е лидер в Първа лига след 16-ия кръг, като има 38 точки - 8 пред ЦСКА 1948 и 10 повече от третия Локомотив Пловдив. Действащият шампион Лудогорец заема четвъртата позиция, изоставайки на 11 точки, но има мач в аванс.

През уикенда Левски върна настроението на Веласкес след загубата с 0:1 от ЦСКА в дербито. Тимът от "Герена" разби с 5:1 новака Монтана като гост.

