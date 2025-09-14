След световната титла: Германия спечели и Евробаскет

Световният шампион Германия стъпи и на европейския връх в баскетбола! На финала, игран в латвийската столица Рига, Маншафта победи с 87:83.

Германците изоставаха с 40:46 на почивката но направиха силно второ полувреме, за да се поздравят с успеха. Той беше изкован в заключителния период, спечелен с 22:16 от новия властелин на Стартия континент.

Победителите вкараха 14 от 26-те си стрелби от тройката и пропуснаха само 2 от 12 наказателни изстрела.

Снимка: Reuters

Над всички във финала беше Алперен Шенгюн от Турция с 28 точки, 3 борби и 3 асистенции.

За Германия 20 точки, 5 борби и 3 асистенции записа Исаак Бонга, а Франц Вагнер добави 18 точки и 8 борби.

Снимка: Reuters

Отново еврошампион

Триумфът е втори за Германия на европейско първенство след този през 1993 г. Същевременно Турция стана вицешампион на континента за втори път. Първото сребро на южните ни съседи е от 2001 г.

Финалът тази вечер противопостави единствените отбори без поражение до момента.

Фаворитът Германия наниза по над 100 точки срещу Черна гора, Швеция, Литва и Великобритания, преди да елиминира Португалия, Словения и приятната изненада Финландия. Турция спечели група с домакините, Чехия и Португалия, след което отстрани Швеция, Полша и Гърция.

Снимка: Reuters