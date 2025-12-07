bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Стана от инвалидната количка, за да носи олимпийския огън (ВИДЕО)

Емоционалната история на Акиле Полонара

Стана от инвалидната количка, за да носи олимпийския огън (ВИДЕО)
Reuters

Историята на Акиле Полонара e разтърсваща. Баскетболистът се бори с левкемия, а в началото на ноември се събуди след 10-дневна кома. Но не пада духом. Точно обратното - той става символ на борбата и непримиримостта със съдбата.

Борбеност и воля

Бившият италиански национал бе звездата на една от най-важните церемонии в Италия - щафетата с олимпийския огън. Той бе част от отбора, дал началото на пътя на олимпийския огън към Милано, където през февруари ще се проведат Зимните олимпийски игри.

10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

Полонара си подели тази чест с плувеца Грегорио Палтриниери, бившата фехтовачка Елиза Ди Франчиска и състезателя на висок скок Джанмарко Тамбери.

Снимка: Reuters

"Това е прекрасна емоция! Днес бях много нервен, но всичко мина както трябва. Дори само да стоя тук е емоционално за мен, защото допреди седмица бях в инвалидна количка", сподели 34-годишният баскетболист.

Левкемията

Полонара беше хоспитализиран по спешност в края на октомври заради драматично влошаване на здравословното му състояние. Баскетболистът премина няколко сложни операции и беше поставен в изкуствена кома, докато лекарите се бореха за живота му.

След дни на несигурност и мълчание, семейството му потвърди добрата новина: Акиле се е събудил.

Сърцето на големия шампион се къса! Болният от левкемия баскетболист проговори от болницата

През юни 33-годишният Полонара беше диагностициран с миелоидна левкемия. В края на 2023 година пък той чу диагнозата рак на тестисите, като успя да се върне в игра само след месец и курс химиотерапия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

баскетбол левкемия щафета инвалидна количка зимни олимпийски игри олимпийски огън Акиле Полонара

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Смелите делфини": Kак един треньор и един отбор променят съдбата на деца с увреждания
Трус в Ливърпул! Ясен е новият треньор

Трус в Ливърпул! Ясен е новият треньор
Историческо: Лионел Меси е шампион на САЩ! (ВИДЕО)

Историческо: Лионел Меси е шампион на САЩ! (ВИДЕО)
„Надяваме се децата ви да умрат от рак“ (СНИМКА)

„Надяваме се децата ви да умрат от рак“ (СНИМКА)

Последни новини

Трус в Ливърпул! Ясен е новият треньор

Трус в Ливърпул! Ясен е новият треньор
Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)

Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)

"Остават му две години...": Коледа в сянката на болестта
Левски беше началото на края! Скандално признание от бившия бос на Киево

Левски беше началото на края! Скандално признание от бившия бос на Киево
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV