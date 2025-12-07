Стана от инвалидната количка, за да носи олимпийския огън (ВИДЕО)

Историята на Акиле Полонара e разтърсваща. Баскетболистът се бори с левкемия, а в началото на ноември се събуди след 10-дневна кома. Но не пада духом. Точно обратното - той става символ на борбата и непримиримостта със съдбата.

Борбеност и воля

Бившият италиански национал бе звездата на една от най-важните церемонии в Италия - щафетата с олимпийския огън. Той бе част от отбора, дал началото на пътя на олимпийския огън към Милано, където през февруари ще се проведат Зимните олимпийски игри.

Полонара си подели тази чест с плувеца Грегорио Палтриниери, бившата фехтовачка Елиза Ди Франчиска и състезателя на висок скок Джанмарко Тамбери.

Снимка: Reuters

"Това е прекрасна емоция! Днес бях много нервен, но всичко мина както трябва. Дори само да стоя тук е емоционално за мен, защото допреди седмица бях в инвалидна количка", сподели 34-годишният баскетболист.

Левкемията

Полонара беше хоспитализиран по спешност в края на октомври заради драматично влошаване на здравословното му състояние. Баскетболистът премина няколко сложни операции и беше поставен в изкуствена кома, докато лекарите се бореха за живота му.

След дни на несигурност и мълчание, семейството му потвърди добрата новина: Акиле се е събудил.

През юни 33-годишният Полонара беше диагностициран с миелоидна левкемия. В края на 2023 година пък той чу диагнозата рак на тестисите, като успя да се върне в игра само след месец и курс химиотерапия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK