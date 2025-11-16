Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава

Треньорът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева изрази удовлетворение от представянето на нашите момичета във втория мач от квалификациите за Евробаскет 2027. Националките ни впечатлиха с победа над Украйна с 80:60 в Рига и са лидер в група Е.

За българките предстои първо домакинство от този етап на евроквалификациите. Те ще посрещнат Черна гора на 18 ноември от 19.00 ч. в Арена Ботевград. Двубоят също ще бъде излъчен ексклузивно на VOYO.BG.

Доволна съм. Момичетата показаха характер и контрол през по-голямата част от мача. Изпълнихме предварително заложените тактически задачи, особено в защита, където успяхме да ограничим най-силните им оръжия.

Разбира се, има моменти, в които можем да бъдем още по-прецизни, но като цяло представянето беше стабилно и напълно заслужихме победата“, коментира Гатева пред официалния сайт на БФБаскетбол.

Енергия от публиката

„Лидерската позиция ни дава допълнителна увереност, но и ни задължава да подхождаме още по-концентрирано. За нас всеки мач е важен, а срещу Черна гора очакваме силна физическа игра и високо темпо. Подготовката вече започна и ще подходим с максимална отговорност. Надявам се домашната публика в Ботевград да ни даде нужната енергия, за да продължим серията“, добави наставникът на националния тим на България.

„Нашата цел още от началото на лагера беше да се приберем в България с две победи. Надявам се тези победи да са показали на хората, че ние сме готови да се борим и раздаваме за българския флаг. Призовавам ги да дойдат и да ни подкрепят, защото всяко момиче в този отбор е готово да си остави душата и сърцето на терена.

Снимка: fiba.basketball

Пожелавам си пълна и много шумна „Арена Ботевград“. Заедно можем много“, допълни и Карина Константинова, която бе сред най-добрите при успеха над Украйна с 80:60 .

