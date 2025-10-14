Разочарование за Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. Александър Везенков и Олимпиакос в Евролигата.

Гръцкият гранд допусна домакинска загуба от Анадолу Ефес със 78:82. Най-добрият ни баскетболист се отчете с 12 точки и 7 борби. Крилото ни добави към статистиката си 1 асистенция и 1 открадната топка за 30 минути игра.

При стрелбата си той бе 2/3 от средна дистанция, 0/3 зад дъгата и 8/9 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гръцкият гранд поведе с 57:50 в началните две минути и половина на второто полувреме. Анадолу Ефес за кратко имаше преднина от 2 точки, но Олимпиакос задържа водачеството в по-голяма част от третата четвърт, за да се стигне до равенство 67:67 преди последния период. Нито един от съперниците не можа да се откъсне с повече от 4 точки в края и след няколко смени на водачеството турският тим ликува в края.

Най-резултатен за победителите от Анадолу Ефес беше Коул Суайдър с 20 точки и 3 борби, а Шейн Ларкин допринесе с 18 точки и 3 асистенции.

За Олимпиакос Алек Питърс се отчете с 14 точки и 4 борби, а Тайсън Уорд реализира 13 точки, 5 борби и 7 асистенции.

В следващия кръг от Евролигата за Олимпиакос предстои мач срещу израелския Макаби Тел Авив в сръбската столица Белград на 16 октомври, а три дни по-късно Везенков и съотборниците му приемат Паниониос в двубой от гръцкото първенство.

За "червено-белите" от Пирея, които са в средата на класирането това е второ поражение за сезона в най-силния турнир на континента. Турският тим има същия актив от 2 победи и 2 загуби.

