Легендите на Москва’80 се събират отново – 45 години по-късно

Има мигове, които времето не може да изтрие. Мигове, в които едно поколение от жени превърна мечтата на нацията в легенда. Това е историята на българския женски баскетбол, който през лятото на 1980 г. в Москва достигна олимпийския си връх.

На 15 октомври (сряда), от 11:00 ч., в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“, Българската федерация по баскетбол ще отбележи 45-годишнината от този незабравим подвиг заедно с част от звездното поколение. Събитието носи символичното име „Минало незабравимо“ – защото някои победи наистина не избледняват.

Жените, които написаха историята

На олимпиадата в Москва България достигна финал срещу домакините от СССР – подвиг, който остава ненадминат. Нашите момичета паднаха с достойнство – 73:104, и завоюваха сребърните медали, които и днес блестят в сърцата на спортните фенове.

Преди това българският тим постигна четири впечатляващи победи: над Италия 102:65, Куба 84:64, Унгария 90:75 и Югославия 81:79. Под ръководството на треньора Иван Гълъбов (1930–1985) България се утвърди като сила, която светът не можеше да пренебрегне.

В състава блестят имената на Надка Голчева, Пенка Методиева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Ваня Дерменджиева, Красимира Богданова, Ангелина Михайлова, Диана Дилова, Евладия Славчева, Силвия Германова, Костадинка Радкова и Пенка Стоянова (1950–2019) – капитан, лидер и истинска икона на българския спорт.

Волейбол за пример

Юбилеят ще събере и други олимпийски величия – представители на волейболните отбори на България от Москва’80: мъжете със сребро и жените с бронз. Потвърдили участие са Цветана Божурина, Верка Стоянова, Румяна Каишева, Таня Гогова, Анка Узунова, Стоян Гунчев, Димитър Златанов, Борислав Кьосев и Каспар Симеонов.

Всички те са част от рубриката на btvsport.bg "45 години шампиони".

Четири десетилетия и половина по-късно споменът за московския подиум не е избледнял. На 15 октомври тези герои отново се събират, за да празнуват своя подвиг – напомняйки ни, че истинските победи времето не побеждава.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK