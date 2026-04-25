Тити Папазов обяви кандидатурата си за президент на баскетболната федерация

Президентът на баскетболния Левски - Константин Папазов, обяви кандидатурата си за президент на Българската федерация. Тити направи това след последния мач в кариерата на един от най-емблематичните родни играчи - Асен Великов.

Така Папазов ще постави името си сред възможните заместници на легендата Георги Глушков, който се оттегля от поста след близо 15-годишно управление.

Изборите ще се проведат на 5 октомври в София на Извънредно събрание.

"Категорично бях заявил, че никога, ама никога, няма да се изправя срещу г-н Глушков. Сега ще отида и ще водя истинска битка. Знам, че ще спечеля гласовете на клубовете със своята откровеност. Опитаха се да ме разубедят, да ме разкандисат. Но щом жена ми е била най-големия ми критик винаги, а каза "Никога повече не отстъпвай!"... Какво се случи - не знам. Но знам, че ще си оставя сърцето, както съм го правил 32 години! Аз се гордея не с много титли, те са 22, по 3 дена радост. Просто 66 дена съм бил в дискотеките и съм се радвал"

"Днес е 25 април. На 25 април 2016 г. са поставени основите на стратегическото спасение на футболния Левски. Имаше страхотни критики и платих страшно за това, че стоях плътно зад Наско (Сираков). Ние с него имаме друг род отношения и трябва да благодарим на хората, дори и на тези, които ни критикуваха", заяви Папазов, подчертавайки, че обявява кандидатурата на специална за него дата.

"Не се притесняван. Аз смятам, че ще имам безапелационна победа. Но и да не победя, аз съм научен да губя. Защото само човек, който може да преживее загубата, и тя да го поучи - нищо друго не може да се случи в живота.", продължи емоционално Тити.

Снимка: Lap.bg

Това е Константин Папазов

Роден на 17 юли 1967 г., Папазов отдаде огромна част от живота си на баскетбола, по-специално на любимия си Левски. От 2015 г. е президент на клуба. Роля, която съвместяваше с треньорската, преди да отстъпи последната на сина си Александър през миналия сезон.

Папазов прекара 4 периода начело на "сините", в които стана шампион 5 пъти, вицешампион - 7 и спечели бронзовите медали 4 пъти. Той има 5 Купи на България с Левски, 8 загубени финала в турнира и две трети места.

Снимка: Lap.bg

На два пъти триумфира със Суперкупата на страната, спечели и 3 пъти Балканската лига.

Кариерата на Тити мина още през Лукойл Академик. Със "студентите" е двукратен шампион, има и една Купа на България. Бивш национален селекционер е, като води и младежкия отбор (U20) на България.