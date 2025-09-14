Везенков се завърна с 32 точки и изгонване (ВИДЕО)

Александър Везенков се завърна в игра след контузията, заради която пропусна мачовете на България с Австрия и Нидерландия от световните предквалификации.

Най-добрият ни баскетболист отбеляза 32 точки за Олимпиакос при загубата с 87:90 от Париж в контрола. Родното тежко крило се отчете още с 8 борби и 6 асистенции.

Въпреки че мачът беше приятелски, напрежение не липсваше. Везенков беше изгонен в края за пети фал, извършен срещу Надир Хифи. Реферът не пожали и треньора на гръцкия гранд Йоргос Барцокас заради бурния му протест.

Това стана при 87:87, а потърпевшият Хифи не сбърка от наказателната линия и донесе победата на французите.

Второ поражение

Загубата е втора за "червено-белите" в предсезонната подготовка. Вчера тимът от Пирея отстъпи с 80:83 на Монако след продължение.

Следващият мач на Везенков и компания е в турнира за Суперкупата на Гърция. На 26 септември фаворитът излиза срещу Кардица в полуфиналите.

За Олимпиакос кампанията в Евролигата започва на 30 септември с гостуване на Баскония.

