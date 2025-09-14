bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Везенков се завърна с 32 точки и изгонване (ВИДЕО)

Не пожалиха и треньора Барцокас

Везенков се завърна с 32 точки и изгонване (ВИДЕО)

Александър Везенков се завърна в игра след контузията, заради която пропусна мачовете на България с Австрия и Нидерландия от световните предквалификации.

Най-добрият ни баскетболист отбеляза 32 точки за Олимпиакос при загубата с 87:90 от Париж в контрола. Родното тежко крило се отчете още с 8 борби и 6 асистенции.

Въпреки че мачът беше приятелски, напрежение не липсваше. Везенков беше изгонен в края за пети фал, извършен срещу Надир Хифи. Реферът не пожали и треньора на гръцкия гранд Йоргос Барцокас заради бурния му протест.

Това стана при 87:87, а потърпевшият Хифи не сбърка от наказателната линия и донесе победата на французите.

Второ поражение

Загубата е втора за "червено-белите" в предсезонната подготовка. Вчера тимът от Пирея отстъпи с 80:83 на Монако след продължение.

Следващият мач на Везенков и компания е в турнира за Суперкупата на Гърция. На 26 септември фаворитът излиза срещу Кардица в полуфиналите.

За Олимпиакос кампанията в Евролигата започва на 30 септември с гостуване на Баскония.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK  

Тагове:

България париж завръщане олимпиакос баскетбол национален отбор контрола изгонен Александър Везенков Йоргос Барцокас световни предквалификации 32 точки

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Василев: Усещах подкрепата, успехът е за българския народ (ВИДЕО)

Василев: Усещах подкрепата, успехът е за българския народ (ВИДЕО)
Кой купува

Кой купува "Златната топка"? Скандал около Дембеле!
Българка ще е комисар на финала на Евробаскет 2025

Българка ще е комисар на финала на Евробаскет 2025
Трагедия на пътя: камион уби фигуристка

Трагедия на пътя: камион уби фигуристка
Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир

Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир

Последни новини

Лудогорец стъпи накриво в Пловдив

Лудогорец стъпи накриво в Пловдив
Василев: Усещах подкрепата, успехът е за българския народ (ВИДЕО)

Василев: Усещах подкрепата, успехът е за българския народ (ВИДЕО)
Блестящ Александър Василев срази Финландия за Купа

Блестящ Александър Василев срази Финландия за Купа "Дейвис" (ВИДЕО)
НА ЖИВО: Александър Василев е надеждата на България (ВИДЕО) - ПОБЕДА с 7:6, 6:4!

НА ЖИВО: Александър Василев е надеждата на България (ВИДЕО) - ПОБЕДА с 7:6, 6:4!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV