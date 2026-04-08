Везенков в София: Ще опитам да се насладя, но бизнесът си е бизнес (ВИДЕО)

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, и съотборниците от клубния му Олимпиакос кацнаха в София, където утре ще се сблъскат с Апоел Тел Авив в мач от 37-ия кръг на Евролигата.

Родното тежко крило сподели, че ще опита да се наслади на атмосферата по трибуните, но бизнесът си е бизнес и победата е най-важна.

Олимпиакос оглавява класирането в Евролигата с баланс от 24-12 и ще води люта битка за запазване на върха. Апоел Тел Авив - приятната изненада през този сезон, е четвърти с 22-13. Израелците домакинстват в България заради напрежението в Близкия изток.

"И за вас, и за мен, и за всички този мач ще бъде специален. Надявах си мачът да не е толкова важен за класирането ни в Евролигата, за да мога да се насладя повече. Малко е странно, мачът е специален за мен, за вас, за всички. Знаем, че ни предстои един финал, но да играя пред приятели, близки и хора, които нямат възможността да гледат често Евролига и да ме гледат на живо, е нещо невероятно", каза Саша на Терминал 2.

"Ще опитам да се насладя максимално, но бизнесът си е бизнес и най-важна е победата. Според мен това, че има Евролига в България, защото идват играчи, идват отбори, които иначе не биха дошли, ако не се беше случило това с Апоел. Дано се вдигне интересът към баскетбола"

"По-специално, по специфично ще е, няма да е типичното гостуване, чакам да видя как ще изглежда залата, как ще се напълни. Знам, че ще се чувствам у дома. Мачът е от голямо значение, ще бъде една битка, една война и трябва да я спечелим. Засега се справяме добре, но форматът е такъв, че след една седмица няма значение дали си първи или четвърти, защото започват плейофите"

"Почти на 100 % съм здрав, обичам да играя всички мачове. Надявам се до края на сезона да съм здрав и да помагам на отбора. Искаме да сме първи, да завършим сезона по успешен начин и да спечелим трофея. Но и другите отбори го искат, затова стъпка по стъпка.", коментира още Везенков, който ще бъде посрещнат от пълна Арена София утре от 19:30 ч.