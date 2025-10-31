bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Везенков вдигна Джокович на крака

Олимпиакос с победа №5 в Евролигата

Везенков вдигна Джокович на крака
БГНЕС

Олимпиакос постигна трудна, но ценна победа със 62:58 над Апоел Тел Авив в дербито от осмия кръг на Евролигата, изиграно в Пирея. Срещата привлече вниманието не само с напрежението на паркета, но и с присъствието на една от най-големите спортни легенди Новак Джокович, който изгледа двубоя от трибуните.

 Hard-fought win for @Olympiacos_BC over Hapoel!#EveryGameMatters pic.twitter.com/riqnQTq3tt

Още от първата четвърт израелският тим демонстрира амбиция и поведе с 21:18, а на почивката поддържаше минимална преднина при 39:33. След почивката домакините намериха ритъма си, а в решителните минути публиката в Мир и приятелство“ се превърна в шести играч.

Олимпиакос успя да обърне резултата и да затвърди успеха си след серия от оспорвани съдийски решения и много емоции до последната сирена.

Снимка: БГНЕС

Александър Везенков започна в стартовата петица на гръцкия гранд заедно с Томас Уолкъп, Тайлър Дорси, Никола Милутинов и Еван Фурние.

 Leaving his mark in both sides of the court

Българският национал беше най-резултатен за успеха на гръцкия гранд с 14 точки, 4 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка за 26:07 минути на терена. Тайлър Дорси наниза 11 точки за Олимпиакос, а Никола Милутинов завърши с "дабъл-дабъл" от 10 точки и 13 борби.

Баскетболен талант ще бъде извън игра по ужасна причина

За Апоел Тел Авив Антонио Блейкни реализира 13 точки, по 10 добавиха Колин Малкълм и Василие Мицич.

След този успех "червено-белите" се изкачиха на четвъртото място във временното класиране с пет и три поражения, докато Апоел, който играе домакинските си мачове в България, е трети с баланс шест победи и две поражения.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

На 22, а вече е решил: Изборът на Александър Папазов

Тагове:

олимпиакос новак джокович евролига класиране апоел тел авив Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!

Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!
Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК

Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК
Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)

Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)
Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси

Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси

Последни новини

На 22, а вече е решил: Изборът на Александър Папазов

На 22, а вече е решил: Изборът на Александър Папазов
Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!

Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!
Меси печели толкова, че 22 клуба в MLS се чувстват бедни!

Меси печели толкова, че 22 клуба в MLS се чувстват бедни!
Сърцето на Златан спря: Битката за живота на сина му!

Сърцето на Златан спря: Битката за живота на сина му!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV