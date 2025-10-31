Везенков вдигна Джокович на крака

Олимпиакос постигна трудна, но ценна победа със 62:58 над Апоел Тел Авив в дербито от осмия кръг на Евролигата, изиграно в Пирея. Срещата привлече вниманието не само с напрежението на паркета, но и с присъствието на една от най-големите спортни легенди – Новак Джокович, който изгледа двубоя от трибуните.

Hard-fought win for @Olympiacos_BC over Hapoel!#EveryGameMatters pic.twitter.com/riqnQTq3tt

Още от първата четвърт израелският тим демонстрира амбиция и поведе с 21:18, а на почивката поддържаше минимална преднина при 39:33. След почивката домакините намериха ритъма си, а в решителните минути публиката в „Мир и приятелство“ се превърна в шести играч.

Олимпиакос успя да обърне резултата и да затвърди успеха си след серия от оспорвани съдийски решения и много емоции до последната сирена.

Снимка: БГНЕС

Александър Везенков започна в стартовата петица на гръцкия гранд заедно с Томас Уолкъп, Тайлър Дорси, Никола Милутинов и Еван Фурние.

Leaving his mark in both sides of the court

Българският национал беше най-резултатен за успеха на гръцкия гранд с 14 точки, 4 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка за 26:07 минути на терена. Тайлър Дорси наниза 11 точки за Олимпиакос, а Никола Милутинов завърши с "дабъл-дабъл" от 10 точки и 13 борби.

За Апоел Тел Авив Антонио Блейкни реализира 13 точки, по 10 добавиха Колин Малкълм и Василие Мицич.

След този успех "червено-белите" се изкачиха на четвъртото място във временното класиране с пет и три поражения, докато Апоел, който играе домакинските си мачове в България, е трети с баланс шест победи и две поражения.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK