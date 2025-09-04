42 000 евро глоба: Защо Ботев Пловдив - Левски ще се играе толкова рано?

Определянето на програмата в Първа лига до средата на октомври вся смут у фенове и ръководства и то най-вече при Ботев Пловдив и Левски.

Двата клуба получиха дата и час за отложения мач помежду си - на 30 септември, вторник, в 17:30 ч. в Пловдив.

Недоволството идва от факта, че мачът е със статут на историческо дерби, а насрочването му за делничен ден и в толкова ранен час ще повлияе на посещаемостта.

Обяснението

От Българския футболен съюз излязоха с дълго обяснение защо и как се определят часовете на отложените срещи.

В случая става дума за разпоредби на УЕФА и за доста солидна глоба - 42 000 евро.

Снимка: Lap.bg

"Във връзка с коментарите и реакциите от страна на футболната общественост, включително на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига уточняват следното относно програмата за срещите от efbet Лига:

Изготвянето на програмата е сложен процес, в който участват много страни и който изисква съобразяване с редица фактори. За сезон 2025/2026 беше въведено ново правило – всеки клуб има право на едно отлагане на мач преди или след първия си плейоф в европейските турнири. Всеки отбор, който вземе решение за отлагане на срещата, е наясно, че тя може да бъде проведена само на някоя от резервните дати в календара за настоящия сезон. Резервните дати съвпадат с дати за мачовете от основната фаза на европейските клубни турнири – Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от efbet Лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 ч., тъй като мачовете от Шампионската лига започват в 19:45 ч. Нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач.

Снимка: Lap.bg

Бихме желали да отбележим, че носителят на телевизионните права – Нова Броудкастинг Груп, също понася негативни последствия от провеждането на дерби мачове в делничен ден.

БФС и БПФЛ остават твърдо ангажирани с равнопоставеността, прозрачността и професионализма при изготвянето на програмата.

Български футболен съюз

Българска професионална футболна лига"

Мачовете

Със същия час, но на 18 септември, ще се играе Арда - ЦСКА, който също беше отложен.

И в двата случая причината е участието в европейските клубни турнири съответно на Левски и Адра. И двата тима стигнаха до плейофите за Лигата на конференциите, но бяха отстранени.

