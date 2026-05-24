Александър Димитров викна двама дебютанти и върна още двама за контролите

Вижте пълния списък за мачовете с Черна гора и Молдова

Ясни са повиканите футболисти за мачовете на националния тим срещу Черна гора и Молдова през юни. 

Днес, 24 май, бе публикуван списъкът на селекционера Александър Димитров за двете контроли през лятото. 

В него очаквано отсъстват контузените Кирил Десподов, Илия Груев и Филип Кръстев. Двама са дебютантите - Петко Панайотов (ЦСКА) и Ефе Али (Локомотив Пловдив), а фланелката на националния тим отново ще облекат играчи, които скоро не са били част от тима като Патрик-Габриел Галчев (Железничар Сараево) и Борислав Цонев (ЦСКА 1948). 

Повиканите

Ето и пълния списък на футболистите:

Вратари: Даниел Наумов (Ботев Пд), Мартин Величков (Локомотив Сф), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела), Теодор Иванов (ЦСКА София), Росен Божинов (Пиза), Патрик-Габриел Галчев (Железничар), Иван Турицов (ЦСКА София), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)

Полузащитници: Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Берк Бейхан (Черно море), Петко Панайотов (ЦСКА София), Ефе Али (Локомотив Пд), Никола Илиев (Ботев Пд), Борислав Цонев (ЦСКА 1948)

Нападатели: Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Тонислав Йорданов (Кишварда), Владимир Николов (Корона), Мартин Минчев (Краковия), Здравко Димитров (Амедспор), Георги Русев (ЦСКА 1948)

Мачовете

България посреща Черна гора на 1 юни в Пловдив. 

На 5 юни "лъвовете" гостуват на Молдова в Кишинев. 

"Футболистите от efbet Лига, на които предстои да играят в баража за участие в Европа, ще се присъединят към лагера на националния тим след изиграването на двубоя", съобщават от футболния съюз. 

Мачът за определяне на участника в Европа е на 29 юни.

 

 
