България срещу Турция - вековно съперничество и гол за историята

Вековно съперничество, но нито една загуба на футболните национали у дома. Това показва статистиката от сблъсъците с Турция преди двубоя от третия кръг на световните квалификации в събота (11 октомври) на Националния стадион.

Положителен баланс

България и Турция са изиграли 29 мача помежду си до този момент. "Лъвовете" са спечелили 16 от тях, при 6 равенства и 7 загуби. Головата разлика също е в полза на "трикольорите" - 63:38.

Националният отбор никога не е губил от Турция като домакин. От 11-те срещи на родна земя (10 в София и една в Стара Загора) тимът ни е записал 8 победи и 3 равенства.

100-годишно съперничество

Футболното съперничество между двете страни започва преди точно един век. На 10 април 1925 г. турците приемат "лъвовете" в приятелска среща на ст. Таксим в Истанбул. Мачът завърша 2:1 за домакините. Те повеждат с 2:0 след попаденията на Мехмед Леблеби (31`) и Сабих Арджа (74`), а голмайсторът за родната селекция, водена от австриеца Вилибалд Щейскал, е Никола Мутафчиев (74`). Това е и първият отбелязан гол на националния ни отбор в историята!

Първата победа на България срещу Турция идва в турнира за Балканската купа на 27 септември 1931 г. на ст. Юнак в столицата, когато постигаме и най-изразителния си успех срещу южната ни съседка - 5:1. По-късно триумфираме и с отличието в надпреварата.



В статистиката на българо-турските футболни битки освен контролни срещи, влизат и двубои от олимпийски квалификации и олимпийски игри, както и мачове от турнира за Балканската купа. Всички те се играят в периода 1931-1988 г., а в 12-те мача България записва 10 победи и 2 загуби с голова разлика 38:10.



Сега обаче нещата изглеждат по различен начин.

Две десетилетия без победа

Последните два мача между България и Турция завършват с чисти победи за южната ни съседка. През 2012 г. отстъпваме с 0:2 в контролна среща, играна в Залцбург. Три години по-късно отново в приятелски мач записваме поражение с 0:4 в Истанбул – най-тежката ни загуба от този опонент в 100-годишната история на съперничеството.



Последната победа на българския национален тим над турския отбор датира отпреди 20 години. На 17 август 2005 г. родната селекция, водена от Христо Стоичков, постига успех с 3:1 на Националния стадион Васил Левски. Точни за "лъвовете" са Димитър Бербатов на два пъти (24` и 43`) и Мартин Петров (38`). За гостите се разписва Фатих Теке (21`).

Съперникът

Селекцията на Винченцо Монтела е оценявана на 430 млн. евро или близо 10 пъти по-скъпа от тази на българския национален отбор (44.25 млн. евро). Най-скъпият футболист на южната ни съседка е играчът на Ювентус Кенан Йълдъз, чиято трансферна цена възлиза на 75 млн. евро или почти два пъти повече от целия състав на новоназначения Александър Димитров.

Сред избраниците на италианския специалист личат още имената на Арда Гюлер (Реал Мадрид), Хакан Чалханоглу (Интер) и Керем Артюркоглу (Фенербахче).

В лагера на "лъвовете"

Александър Димитров замени Илиан Илиев след двете поражения с по 0:3 - от Испания и Грузия, през септември. Това ни оставя на дъното в група 5.

Турция е трета с 3 точки след трудния успех над Грузия (3:2) и разгрома с 0:6 от европейския шампион. От южната ни съседка са амбицирани да се класират за Мондиала в Северна Америка догодина, но пътят им минава първо през София – град, който не е по вкуса на "червените".

