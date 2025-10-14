bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Александър Димитров обеща: Ще преболедуваме това време

30 удара към нашата врата, а ние два пъти излязохме сами срещу вратаря, отбеляза треньорът на България

Lap.bg

"Влязохме добре в мача с актуалния европейски шампион и най-добрия отбор в света според мен, и то след една тежка загуба. Дадохме максимума от възможностите. Създадохме положения, но аз го казах - ще ядем шамари.

Ще преболедуваме това време и ще се поучим от грешките си. Трудно бихме се надигравали с тях, не сме го търсили това. Търсихме контраатаки. Това, което ми липсваше - е самочувствието", бе първият коментар на треньора на България Александър Димитров след поражението с 0:4 от Испания във Валядолид.

"Не всички бяха готови на 100%. Разчитам на абсолютно всички футболисти. Положителното беше, че и в двата мача имаше дебютанти, за което ги поздравявам. Много удари ни отправиха - 30 удара към нашата врата, а ние два пъти излязохме сами срещу вратаря. Това е Испания, това е много силен отбор, така че приемаме го това нещо...", каза още Димитров.

