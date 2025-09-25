Александър Димитров: Който наруши правилата, ще има проблем! (ВИДЕО)

Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор на България по футбол. Неговото име бе обявено официално вчера, 24 септември, а ден по-късно той очерта приоритетите си пред медиите.

След като беше начело на младежкия национален отбор от 2018 г. до сега, младият специалист прие да наследи Илиан Илиев, след като "лъвовете" записаха две тежки загуби с по 0:3 от европейския шампион Испания и Грузия.

Димитров заяви, че е спокоен на поста, но промените предстоят и една от тях е затягането на дисциплината в редиците на тима.

Правилници

"Аз съм треньор, който държи на дисциплината и правилата. Когато някой наруши правилата, няма да има проблем с мен, а ще има проблем с правилниците", бе категоричен новият селекционер.

"Основната цел е да създадем един много добър колектив, една добра атмосфера. Това настроение да го прехвърлим от младежите в първия отбор. Футболистите трябва да са удовлетворени от това, което са направили. Знаем нивото на групата, знаем нивото на противниците. Европейски шампион, четвъртфиналист, осминафиналист... но ние вярваме на тези момчета", добави той.

Завръщане

"Никой не е вечен, както и ние няма да сме вечни тук. Важното е какво ще оставим след нас. Искам да променим отношението към самите състезатели и към самия мъжки отбор. Не ме притеснява срока на договора, нито ме притеснява колко треньора са били сменени", заяви още Димитров.

Той е категоричен, че към тима ще се завърне защитникът на Специя Петко Христов. Първите повикани от него за мачовете с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври) ще станат ясни утре, 26 септември.

Капитанът

Новият селекционер заяви, че ролята на капитан на тима ще бъде решена в последствие. В момента лентата е на ръката на нападателя на ПАОК Кирил Десподов.

"Има съвременни методи, психологически тестове, които ще бъдат раздадени на играчите и лидерите и капитаните сами ще излязат. Иска ми се всички играчи да бъдат капитани и лидери. Лентата ще е за един, но искам всички да са лидери. Не искаме футболистите да се страхуват от никой. Ние това го направихме с младежкия националния отбор", каза новият селекционер.

"Имаме добри футболисти. Имаме футболисти с характери. Ние тактически ще ги подготвим, физически много-много не можем да повлияем. Това, което ще искаме, е да не се страхуват от никого. С отборна игра, себераздаване и приятелство на терена ние да побеждаваме по-скъпите футболисти. Имаме го опита в младежкия национален отбор. Изправяли сме се срещу много силни отбори. Ако беше лесно, нямаше да сме ние. Играчите трябва да се чувстват щастливи, че правят това, което обичат", заяви още Александър Димитров.

