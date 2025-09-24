Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)

Очакваната новина е факт! Александър Димитров ще бъде новият селекционер на българския национален отбор по футбол!

Това обявиха от Българския футболен съюз на пресконференция след заседание на Изпълнителния комитет на централата днес, 24 септември.

Димитров трябва да дебютира начело на "лъвовете" на 11 октомври - в домакинството срещу Турция от квалификациите за световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Наследник

На един от най-важните постове в родния футбол новият селекционер застава след уволнението на Илиан Илиев. От БФС се разделиха със специалиста след загубите с по 0:3 от Испания в София и Грузия като гост.

Снимка: Lap.bg

Димитров е подписал договор за 2 години, като му предстоят тежки мачове до края на годината:

11.10 - България - Турция

14.10 - Испания - България

15.11 - Турция - България

18.11 - България - Грузия

Кариерата

49-годишният специалист бе начело на младежкия национален отбор на България от 20 декември 2018 г. Той води отбора в общо 54 мача, в които записа 19 победи, 15 равенства и 20 загуби при голова разлика 67:60. Под негово ръководство отборът стартира квалификациите за предстоящото Европейско първенство с победа с 3:0 над Гибралтар в Пазарджик и равенство 1:1 срещу Азербайджан в Баку.

Снимка: Lap.bg

Александър Димитров започва треньорската си кариера като селекционер на България до 17 години през 2011 г. През 2014 г. воденият от него тим до 19 години се класира за финалите на европейското първенство в Унгария, а през 2015 г. Димитров е начело на националния отбор до 17 години, който участва на финалите на Евро 2015 в България.

Бил е помощник-треньор на младежкия национален отбор, работил е в Индонезия като помощник на Иван Колев в Персипура, в националния отбор на Индонезия и в олимпийски отбор на Индонезия.

У нас е водил Локомотив Горна Оряховица, Конелиано Герман и Берое.

