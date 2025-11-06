bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арестуваха Русия за бутилката в главата на Наумов

Грозят го до 15 дни арест или 140 часа обществен труд, плюс 3 години забрана за мачове

Пловдивското дерби на 1 ноември се превърна не във футболен празник, а в показна сцена на безумие. Мъжът, който хвърли бутилка с вода и удари по главата вратаря на Ботев Даниел Наумов, е задържан. Извършителят е запален фен на "смърфовете" и се казва Владислав Кълвачев по прякор Русия.

Хулиганство

Той е задържан и ще бъде наказан по Закона за спортното хулиганство. Грозят го до 15 дни арест или 140 часа обществен труд, плюс 3 години забрана за мачове. Мярката му ще бъде гледана от Пловдивския съд днес следобед.

Снимка: БГНЕС

Дербито бе спряно в 41', след което лекарите категорично забраниха на Наумов да продължи. Президентът на Ботев, Илиян Филипов, отказа да рискува здравето на другите си играчи и мачът приключи.

Филипов: Има медицинска документация, ще съдя за клевета и обида

Решението на БФС не закъсня: служебна победа за Ботев с 4:0 и глоби за двата клуба — 25 300 лв. за Локо и 13 300 лв. за Ботев.

Крушарски: Мрежи никога не е имало, явно са с пердета на очите

арест наказания бфс Русия локомотив пловдив дерби ботев пловдив даниел наумов

