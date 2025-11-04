Филипов: Има медицинска документация, ще съдя за клевета и обида

Благодетелят на Ботев Илиян Филипов изрази готовност да съди за клевета и обида, основавайки се на медицинската документация за състоянието на вратаря Даниел Наумов, който беше уцелен с бутилка от фен на Локомотив по време на пловдивското дерби.

Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига беше прекратен, а на "жълто-черните" присъдена служебна победа с 4:0. И не само.

Коментарът на Филипов е в отговор на собственика на Локомотив Христо Крушарски, който заяви, че Наумов е с комоцио, но на... рамото.

Търси се извършителят

"Нека вложим усилията да не се повтаря повече. Имам предложение да се срещнем с г-н Крушарски, за да премахнем тази омраза, насадена между нашите фенове", каза пред bTV Филипов.

"Аз не желая да има някакви наказания и глоби на Локомотив. Това искам да е ясно... Най-важното е да се намери човека, който извърши това деяние, за да си понесе последствията и да не се повтаря това по нашите стадиони.", продължи той.

