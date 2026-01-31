bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арестуваха звезда на родния футбол в Лондон. Къде е сега?

Джордан Айб се прибрал, за да се яви на дело

Арестуваха звезда на родния футбол в Лондон. Къде е сега?

Джордан Айб трябваше да възроди футболната си кариера у нас, като част от Локомотив София, но още преди да изиграе първия си официален мач със столичните "железничари", той влезе в ареста.

Бившият играч на Ливърпул, БорнемутЕбсфлийт, Хейс & Йидинг, Ситингбърн, Аданаспор е бил задържан при прибиране в Англия, на летището в Лондон. 

Причината е случай от 2024 г., когато се е опитал да си купи сънотворни лекарства с фалшива рецепта. Цели два пъти! 

Развръзката

От Локомотив София разкриха пред bTV, че знаят за случая. От клуба успокоиха, че футболистът вече е "На спокойствие, при майка си". 

Айб всъщност се е прибрал във Великобритания, за да се яви на делото, което бе отложено за 5 февруари. 

Той е хванал първия възможен полет след контролата на "железничарите" със Спортист Своге, в която Локо загуби с 1:2.

Обвиняем

Айб е обвиняем за притежание на предмет, в случая фалшива рецепта, с цел измама. 

Той трябваше да се яви в съда за първо дело в началото на януари, но пропусна. Тогава адвокатът му обясни, че футболистът е в България за начало на подготовката на Локомотив София, а призовката не е стигнала до него, тъй като е била изпратена в дома му в Лондон. 

Следващата дата за делото е 5 февруари, като молбата на футболиста за отлагане с половин година не бе осъществена.

През 2024 г. футболистът опитал в рамките на няколко часа, в различни аптеки, да си купи сънотворни, за които е нужна рецепта. При втория опит фалшивият документ бил конфискуван и предаден на органите на реда. 

Според Локомотив София, той продължава да употребява сънотворни и у нас, като има реална рецепта. 

Бъдещето

Айб избра Локомотив София, за да възроди кариерата си след спад във формата и период на тежка депресия. 

Той пристигна на стадиона в квартал "Надежда" в средата на ноември 2025 г. и трябваше да направи дебюта си след паузата. 

От клуба заявиха, че при завръщането му ще дискутират санкция заради задържането му и евентуалното му бъдеще в клуба.

Тагове:

надежда лондон дело локомотив софия задържан сънотворни Джордан Айб

