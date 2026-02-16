България започва 2026 г. срещу Соломоновите острови сутрин

Първият мач на българският национален отбор по футбол за 2026 г. ще бъде срещу Соломоновите острови.
Това стана ясно днес, след като бе публикувана програмата на турнира в Индонезия, в който "лъвовете" ще се включат през март 2026 г.
Той е приятелски и в нашия поток са домакините, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.
Мачовете ще се играят на стадиона в Джакарта. Часовете са в българско време:
Петък, 27 март
Мач 1, 10:30 ч. българско време:
Соломонови острови - България
Мач 2, 15:00 ч. българско време:
Индонезия - Сейнт Китс и Невис
Понеделник, 30 март
11:30 ч. българско време:
Загубил Мач 1 - Загубил Мач 2
16:00 ч. българско време:
Победител Мач 1 - Победител Мач 2
Преди дни, в студиото на "Спортен нюзрум", вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев заяви, че националите не са имали възможност да откажат участие.
Екзотичната дестинация и съперниците трябва да се "отплатят", тъй като България ще бъде домакин на такъв турнир през 2027 г.
Националният селекционер Александър Димитров пък заяви, че в мачовете ще разчита предимно на млади футболисти.