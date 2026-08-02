БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация БФС: На дъното сме по налагане на млади футболисти Има 125 препоръки за промени, като 24 от тях са определени като ключови Снимка: Reuters

България продължава да изостава сериозно в развитието на младите си футболисти. Това показва първият цялостен анализ на системата за изграждане на таланти у нас, изготвен от консултантската компания Double Pass по поръчка на Българския футболен съюз.

Проучването проследява целия път на един млад футболист - от откриването на таланта и работата в академиите до пробива в професионалния футбол и националните отбори. Основният извод е категоричен - талант има, но липсва работеща система, която да му даде шанс да се развие.

Данните поставят България на последното място сред изследваните държави – Белгия, Нидерландия, Дания, Норвегия, Чехия и Полша – по доверие към младите играчи.

Юношите са 22% от всички картотекирани футболисти

Едва 12% от игровите минути в Първа лига са за футболисти до 21 години. За сравнение, в Белгия младите получават близо една трета от времето на терена - 33%. Любопитното е, че юношите не липсват в съставите на клубовете. Те са около 22% от всички картотекирани футболисти, но рядко стигат до реална изява в официалните срещи.

Според авторите на анализа именно това е един от най-сериозните проблеми пред развитието на българския футбол.

Снимка: Getty Images

Докладът отчита и друга тревожна тенденция. Клубовете от Първа лига предпочитат вече изградени футболисти вместо млади попълнения. Само около 5% от новите трансфери са на играчи под 20 години, докато близо три четвърти са на възраст над 23 години.

Сериозен дял от привлечените футболисти идват от Бразилия, Португалия и различни африкански държави. Това допълнително ограничава възможностите за игрово време на младите българи. Според експертите така клубовете не само затрудняват развитието на собствените си кадри, но и пропускат възможността да създадат футболисти с висока бъдеща трансферна стойност. Показателно е, че българските таланти, които все пак стигат до трансфер в чужбина, обикновено преминават в първенства със сходно или дори по-ниско ниво, вместо към водещите европейски шампионати.

Препоръки

В доклада са заложени 125 препоръки за промени, като 24 от тях са определени като ключови за изпълнение в краткосрочен и средносрочен план. Сред тях са изграждането на национална система за откриване на таланти, въвеждането на единна футболна философия, модернизиране на академиите, по-добър преход към професионалния футбол, инвестиции в обучението на специалисти, използване на дигитални технологии и изкуствен интелект, както и създаване на обща стратегия за управление на процесите.

От БФС обявиха, че именно този анализ ще бъде основата на проекта "Мисия талант". Първата му стъпка вече е започнала и предвижда национална система за оценка и сертифициране на футболните академии с единни стандарти за работа с младите играчи.

Втората фаза ще бъде насочена към подобряване на пътя на развитие на футболистите от юношеските национални гарнитури до мъжкия представителен отбор, така че преходът между отделните възрастови нива да стане по-плавен и ефективен.

"Дълго време говорехме основно за проблемите. Днес говорим с данни, анализ и решения. Това е първата реална отправна точка за дългосрочното развитие на българския футбол", заявиха от БФС.