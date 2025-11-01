bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Безумие в Пловдив: Удариха с бутилка по главата вратаря на Ботев

Грозна сцена преди края на първото полувреме

Безумие в Пловдив: Удариха с бутилка по главата вратаря на Ботев
botevplovdiv.bg

Безумна постъпка на феновете на Локомотив Пловдив. При резултат 1:1 и малко повече от 5 минути преди края на първото време, от трибуните полетя бутилка, която уцели в главата вратаря на Ботев Пловдив - Даниел Наумов.

Стражът на "канарчетата" се строполи на земята, като се наложи капитанът на Локо Димитър Илиев, който не играе в мача, да отиде пред трибуна "Бесика", за да успокои феновете.

Наумов се изправи и тръгна към средата на терена, но там отново падна на тревата. Той получава медицинска помощ.

Снимка: Lap.bg

Срещата бе спряна за дълго, а впоследствие бе и прекратена.

След удара с бутилка: Прекратиха мача между Локо и Ботев!

Според правилника на Дисциплинарната комисия, при хвърлен предмет, който пада на терена след удар по длъжностно лице или играч - глобата за отбора е 4000 лв. и един мач без фенове. Това е само една от точките от въпросния правилник.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Димитър Илиев локомотив пловдив фенове дерби бутилка ботев пловдив даниел наумов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)

МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)
Седем пъти вързан за легло. Седем пъти лекуван насила (СНИМКИ)

Седем пъти вързан за легло. Седем пъти лекуван насила (СНИМКИ)
Килиан Мбапе: Не мога и не искам да се сравнявам с Кристиано Роналдо

Килиан Мбапе: Не мога и не искам да се сравнявам с Кристиано Роналдо
Японското приключение на семейство Надал (СНИМКИ)

Японското приключение на семейство Надал (СНИМКИ)

Последни новини

Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти

Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти
След удара с бутилка: Прекратиха мача между Локо и Ботев!

След удара с бутилка: Прекратиха мача между Локо и Ботев!
Японското приключение на семейство Надал (СНИМКИ)

Японското приключение на семейство Надал (СНИМКИ)
Украинка избяга от подиума! Снимка с рускиня? Не и този път!

Украинка избяга от подиума! Снимка с рускиня? Не и този път!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV