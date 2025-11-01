Безумие в Пловдив: Удариха с бутилка по главата вратаря на Ботев

Безумна постъпка на феновете на Локомотив Пловдив. При резултат 1:1 и малко повече от 5 минути преди края на първото време, от трибуните полетя бутилка, която уцели в главата вратаря на Ботев Пловдив - Даниел Наумов.

Стражът на "канарчетата" се строполи на земята, като се наложи капитанът на Локо Димитър Илиев, който не играе в мача, да отиде пред трибуна "Бесика", за да успокои феновете.

Наумов се изправи и тръгна към средата на терена, но там отново падна на тревата. Той получава медицинска помощ.

Снимка: Lap.bg

Срещата бе спряна за дълго, а впоследствие бе и прекратена.

Според правилника на Дисциплинарната комисия, при хвърлен предмет, който пада на терена след удар по длъжностно лице или играч - глобата за отбора е 4000 лв. и един мач без фенове. Това е само една от точките от въпросния правилник.

