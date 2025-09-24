БФС, МВР и НАП си дадоха отсрочка за залагалите футболисти

Кога ще получим повече подробности за съвместната акция на Българския футболен съюз, Министерството на вътрешните работи и Националната агенция по приходите, след която 46 футболисти, треньори и служебни лица (в това число помощен персонал) бяха наказани със спиране на правата?

Няма да е днес, 24 септември!

От БФС заявиха, че планираната съвместна пресконференция, на която трябваше да се състои днес, се отлага. Причината - разследването продължава.

Съобщението

"Уважаеми представители на медиите,

Планираната за днес съвместна пресконференция на БФС, ГДНП и НАП се отлага поради продължаващото разследване и нуждата от извършване на допълнителни действия.

След тяхното приключване и определянето на нова дата ще бъдете своевременно уведомени.

Благодарим за проявеното разбиране и молим да се съобразите с настоящото уведомление", пишат от БФС на официалния си сайт.

Случаят

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз спря правата на 46 футболисти, треньори и служебни лица след сигнал, че същите са залагали на мачове в два от кръговете в Първа и Втора лига на сезон 2024/2025.

От централата им наложиха глоба от 10 000 на всеки. След плащането ѝ, правата бяха възвърнати.

В студиото на "Спортен нюзрум" адвокатът по спортно право Георги Градев обаче заяви, че подобен акт е незаконен, а наказаните имат право да обжалват.

