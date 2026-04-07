Защити ли БФС Кабаков? Играта с ръка на Лапеня била дискусионна

Съдийската комисия на БФС коментира казуса с Георги Кабаков след Берое – ЦСКА (0:3), прехвърляйки вниманието към по-младия съдия Тодор Киров.

При сблъсъка на Адриан Лапеня с Факундо Аларкон в 29-ата минута комисията твърди:

„Главният съдия перфектно прочита играта и прилага авантаж… кадрите ясно показват, че няма извършено нарушение на номер 4 в бяло.“

За играта с ръка на Лапеня в наказателното поле в 33' комисията коментира:

„Ръката в нито един момент не е стегната, което доказва липсата на умисъл. Дискусионна ситуация, защита и при двете решения на терена, но по-приемливото би било отсъждане на наказателен удар.

При дискусионни ситуации от този тип, които по инструкции трябва да се решават на терен и не са черно-бели ВАР няма право, на какъвто и вид намеса, защото не би имал явни и очевидни доказателства, подкрепящи едното или другото решение. ВАР трябва да се намесва само при очевидна грешка на терен и когато разполага с факти за нея“, пишат от БФС.